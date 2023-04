La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Strasbourg

Après une victoire probante face à Rennes, le racing va devoir confirmer face à un autre racing, vendredi contre Strasbourg à Bollaert-Delelis. Franck Haise fait le point.

Le groupe



Le Cardinal blessé juste avant Rennes (genou/tendon), pas dans le groupe.

Buksa est à l'entrainement collectif, aménagé. Reprise totale possiblement lundi.

Strasbourg



F.H. : "Ils marquent des buts, encore ce week-end face à Monaco. Ils font de très gros matchs, et paient leurs erreurs. Ils ont beaucoup de qualités. On sait à quoi s'attendre, il n'y aura pas de surprise."



Le titre



F.H. : "Il y a un mois et demi, après la défaite face à Lyon, on disait que notre saison avait perdu sa dynamique. Six matchs plus tard, on en est là. On ne va pas tirer de plans sur la comète!

On ne parle pas des attentes tous les jours. On s'occupe de notre travail, de notre quotidien."





Facundo Medina



F.H. : "Il nous a rejoint il y a presque trois ans. C'était un jeune joueur, avec un peu de D1 en Argentine. Il découvrait un autre club, un autre continent. On savait que ce serait un super joueur et un super compétiteur. Avec un vrai plus à amener dans notre système. Il a évolué, il a gagné en maturité, il est très à l'aise dans la vie du club. C'est un top joueur. L'expérience et l'adaptation ne se gagnent pas en quelques jours, on a bien fait de lui laisser un peu de temps."



Loïs Openda



F.H. : "15 buts à ce moment de la saison, pour une première saison en Ligue 1, pour un jeune attaquant comme Loïs, c'est un très bon signal. Evidemment il va nous en marquer encore. Il faut continuer à avoir la confiance, à travailler, à garder les pieds sur terre."



Adam Buksa



F.H. : "C'est impossible d'être à 100% après quelques jours d'entrainement. Il a joué 60 minutes en dix mois. Sa reprise passera par la réserve pour retrouver des sensations. Je lui ai dit de s'entrainer avec plaisir pour l'instant."