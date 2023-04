Rennes - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Rennes - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire importante sur le score de 1-0.

Face à un concurrent aux places qualificatives pour une coupe d'Europe, Lens réalise une excellente opération et s'empare aussi de la seconde place au classement, devant l'OM.

Dominateurs en première période, les lensois ont logiquement ouvert le score grâce à Loïs Openda, bien servi par Sotoca (31ème).

Par la suite, il a fallu faire le dos rond et répondre aux changements tactiques de Bruno Génésio. Mais grâce à une arrière-garde très performante (Samba, Danso, et surtout Medina), le racing repart de Bretagne avec trois points et une nouvelle clean-sheet.

SAMBA (6) : Décisif dans les moments chauds (surtout en seconde période), comme à son habitude, le néo-international a tenu la baraque et décroche une nouvelle clean-sheet. Parfois un peu moins précis, sous le pressing rennais, dans ses relances longues.



MEDINA (8.5) : Il est revenu avec une grinta encore décuplée, et aurait pû rapidement ouvrir le score de la tête. Impeccable derrière, il a porté son équipe vers l'avant. Remplacé pour les félicitations du banc par HAIDARA.



DANSO (7) : Il a fait régner sa puissance dans toute la surface, parfois à la limite et il a d'ailleurs été averti à la 45ème minute. Lui aussi s'est montré sur corners, de la tête, sans succès.



GRADIT (7) : Il a bien fermé le côté droit, tout en haut essayant de relancer et de combiner vers l'avant.



SOTOCA (6) : Passeur décisif pour Openda, il a assez bien appréhender ce deuxième match dans le rôle de piston droit. Une frappe placée mais pas assez puissante au début de la seconde période.



FRANKOWSKI (7) : Il a beaucoup créé côté gauche, en faux pied. Mais ses centres ne sont pas révélés décisifs. Remplacé par MACHADO.



FOFANA (4.5) : Le capitaine a commis beaucoup d'imprécisions et d'erreurs d'appréciation, malgré plusieurs ballons récupérés au milieu de terrain. Il enlève une balle à Fulgini, mieux placé à sa gauche, pour le 2-0.



ADBUL SAMED (5) : Il a d'abord commis plusieurs erreurs dans ses transmissions, avant de se reprendre et de fournir le volume attendu au milieu.



THOMASSON (5) : Très peu en vue, il a surtout commis une faute nécessaire, qui lui a valu un carton jaune. Remplacé par CLAUDE-MAURICE.



FULGINI (6) : Il a tiré tout les coup de pied arrêtés, qui auraient pû être décisifs par Medina ou Danso. Idéalement placé, il voit Fofana tenter une tête juste un temps devant lui, pour manquer le 2-0. Remplacé ensuite par PEREIRA DA COSTA.



OPENDA (8) : Sixième but pour Openda, dans les trois derniers matchs, pour un total de 15 réalisations cette saison. Il loge parfaitement le ballon dans la lucarne de Mandada. Face à un concurrent européen, celui-là rapporte un peu plus que trois points. Remplacé par SAID, de retour de blessure, et qui aura l'occasion de se rappeler à nos bons souvenirs d'ici la fin de saison!