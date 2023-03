La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant le dÃ©placement Ã  Rennes

Retour au championnat pour le sprint final des dix derniers matchs de la saison. L'objectif Europe pour le RC Lens débute à Rennes, concurrent aux places européennes, samedi soir.

Le groupe



Machado et Pandor reviennent de sélection seulement aujourd'hui. Les autres internationaux sont revenus opérationnels.

Medina et Saïd sont de retour à l'entrainement complet.

Buksa est encore ménagé avec une semaine courte prévue à l'entrainement collectif, début avril.

Bollaert



F.H. : "J'aurait ma plaque, en Lepagnot où je suis allé la première fois en tant qu'entraineur de la réserve, et où ma famille est. Le retour des fumigènes, c'est parfait si toutes les conditions de sécurité sont respectées."



Dix derniers matchs



F.H. : "C'est long, c'est plus que le quart du championnat. Le sprint final oncernera plutôt les trois derniers matchs. Il ne faut pas y aller en apnée. Il faudra de la constance, de la régularité. L'an passé on a fini sur 8 matchs sans défaite. Je trouve cela excitant d'être dans cette dernière longue ligne droite. On a notre rôle à jouer jusqu'au bout.



Les joueurs sont focus, sur le RC Lens après l'avoir été en sélection. Il n'y aura pas besoin de discours ou d'en faire trop.

L'équipe a désormais une certaine maturité, avec des joueurs qui connaissent les matchs à enjeu. On a une dizaine d'internationaux. Rien ne nous sera donné, il faudra encore faire beaucoup d'efforts."



Rennes



F.H. : "C'est l'une des grosses équipes du championnat, qui est très régulièrement dans le top 5 et en compétition européenne. On sait que ce sera difficile, mais on sait aussi que l'on aura des arguments pour les embêter."



Masse salariale



F.H. : "Les augmentations sont d'abord liées aux performances. Et on reste en-deçà de la moyenne en Ligue 1. Certain, y compris moi, ne seraient plus là depuis un moment sans ces résultats ou ses augmentations. On a fait beaucoup de prolongations ces derniers mois. Ce qui compte c'est d'avoir une forme d elogique dans les salaires, en rapport avec plein d'aspects: Le niveau de performance, le potentiel, les sollicitations, le poste, le leadership...

Et les joueurs sont nombreux à vouloir rester. Si on était restés sur les salaires d'il y a 2 ou 3 ans, on aurait pas eu autant de prolongations."



Raphaël Varane



F.H. : "La qualité du joueur et de l'homme, je ne sais pas si on aura la chance de l'accompagner sur la fin de sa carrière, mais pour l'instant il nous faudrait de gros cadeaux pour aller le chercher alors qu'il est sous contrat à Manchester United."