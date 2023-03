RC Lens - SCO Angers : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - SCO Angers, remporté 3 à 0 par les lensois.

Malgré 20 premières minutes où les lensois ont couru après le ballon, le racing s'est imposé sans forcer son talent grâce à un doublé de Loïs Openda, et une ouverture du score de Seko Fofana.

Deuxième temporairement au classement, Lens abordera au mieux les dix dernières rencontres pour la course à l'Europe, après la trêve internationale.

SAMBA (5) : Le neo-international français a passé une soirée tranquille. A noter une erreur dans son jeu au pied, sans conséquence, qui n'entâche même pas vraiment son match.



GRADIT (8) : Soirée tranquille derrière, il a tenté d'allumer quelque mèches et c'est dès le retour des vestiaires qu'il a pû trouver Openda dans la profondeur.



DANSO (7) : Il a très bien géré la profondeur derrière, et c'est illustré devant en reprenant un ballon de la tête qui ne passe pas loin du poteau de Bernardoni.



HAIDARA (6) : Il s'est un peu montré à gauche avant d'être repositionné dans la défense à trois, polyvalence précieuse qui lui permet de répondre toujours présent.



FRANKOWSKI (4) : Le polonais a peu été trouvé alors qu'il tentait d'abord d'utiliser l'intérieur, sur le flanc droit.

Repositionné en tant que piston gauche, il a eu beacoup de mal à y retrouver sa place notamment défensivement.

Remplacé par MACHADO.



ABDUL SAMED (8) : Il trouve Seko Fofana pour l'ouverture du score alors que ces deux-là avaient permuté de côté. Une récompense statistique pour le ghanéen.



FOFANA (8) : Le capitaine est sorti du bois et du demi-espace droit pour un enchainement qui lui permet d'ouvrir le score. Il a ainsi rendu le match facile à son équipe.

Remplacé par ONANA, qui entre sous quelques sifflets qui lui sont peut-être destinés. A 3-0, on aurait souhaité voir le jeune polonais Poreba, plutôt que l'ancien lillois.



THOMASSON (8) : Positionné plus en retrait que dernièrement, il a d'abord eu un peu de mal à intercepter les ballons angevins.

Il a ensuite délivré le ballon de 2-0 pour Openda, avant de lui-même se présenter aux avant-postes, sans succès (42ème).

Remplacé par CLAUDE-MAURICE.



FULGINI (7) : Il a reçu quelque coups face à son ancien club. Il a aussi soufflé le chaud et le froid sur ses coup de pieds arrêtés.

Quelques bons retours défensifs, avant d'être remplacé par PEREIRA DA COSTA.



SOTOCA (5) : Il fallait que cela arrive à un moment ou un autre: L'homme sûr de Franck Haise a finalement évolué piston droit, pour la majeure partie de ce match et après une entame insufisante. Il s'en est plutôt bien sorti, mais son impact offensif global est encore en-deçà des espérances.



OPENDA (8,5) : Moins d'une semaine après son triplé éclair, il signe un doublé tout aussi spectaculaire. Il aurait même pû rempiler pour un nouveau coup du chapeau, trop altruistre ou jugé hors-jeu.

Remplacé par LABEAU LASCARY.