La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Angers

Le RC Lens reçoit le SCO Angers, lanterne rouge qui vient de changer d'entraineur, samedi soir à Bollaert-Delelis. Avant la trêve internationale, il faudra bonifier le résultat obtenu à Clermont, sans mauvaise surprise.

Le groupe



Leca de retour après un problème au mollet. Pas d'autre retour prévu, Facundo Medina sera donc indisponible.

Un résultat sévère à Clermont



F.H. : "Il ont de bons joueurs. Quand on regarde les data, ils pourraient avoir plus de points. Un match n'est jamais facile et ce résultat est sévère. Il n'y aura pas de relâchement, dans l'effectif personne ne se dit ça."



Internationaux



F.H. : "Je n'ai pas parlé avec Séko de sa non-sélection. Il a enchaîné beaucoup de matchs et il se donne beaucoup. Il a pû souffler un peu contre Clermont. Je suppose qu'il y a eu un accord car la Côte-d'Ivoire est déjà qualifiée. Ismaël Boura est dans la même position que dernièrement, il choisi de ne pas réponde à la sélection des Comores."



Angers



F.H. : "Je connait le nouveau coach, Alex Dujeux. On a fait le BEPF ensemble, pendant plus de 12 mois. Je sais qu'il donnera tout pour son équipe, et aussi pour préparer l'avenir. Ce qui compte, c'est le rebomd."



Défense à quatre



F.H. : "J'ai toute les options en attendant le retour de Facundo Medina. J'ai fait travailler Junior Onana en défense centrale. Chaque match a sa vérité."

David Pereira Da Costa



F.H. : "On le connait bien au club, je sais les étapes qu'il a passé. Je connait aussi les exigences du premier tiers de la Ligue 1. La concurrence est forte, et il l'aura toute sa carrière. C'est à lui d'être plus exigent dans son quotidien. Pour être plus performant et décisif, éviter les moins-bien à l'heure de jeu... Je lui ai montré certaines stats, c'est factuel. Il doit faire mieux, il en prends conscience."



Deiver Machado



F.H. : "Il a toujours travaillé, toujours avec le sourire. Il en tire les bénéfices avec cette sélection pour la Colombie. Il l'attendait depuis un moment, le mérite lui en revient à 100%."

Brice Samba en Bleu ?



F.H. : "On saura dans une heure [14h00] ! On pourra alors en reparler..."