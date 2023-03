Clermont Foot - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Clermont Foot - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 4-0.

Emmenés par un Loïs Openda en état de grâce pendant cinq minutes, mais très bon tout au long de la rencontre, Lens a enfin retrouvé l'efficacité qui lui faisait défaut depuis plusieurs semaines. Derrière, Jonathan Gradit et Brice Samba se sont illustrés, alors que le système avec quatre défenseurs a moins permis aux joueurs de côté de se montrer. Enfin, la quasi-totalité de la ligne offensive peut être satisfaite, avec de bonnes prestations des recrues hivernales Thomasson et Fulgini (passeurs), et du revenant Claude-Maurice (buteur).

SAMBA (7) : Même dans un match maitrisé que les lensois se sont rendu facile, il a réussi à s'illustrer à plusieurs reprises pour conserver sa clean-sheet. Et quand il s'est retrouvé battu, Jonathan Gradit et la barre transversale sont venus l'aider.



FRANKOWSKI (5) : Le jeu lensois ayant surtout était central, on a moins vu le polonais que lorsqu'il évolue un cran plus haut. Cela ne l'a pas empêché d'effectuer quelques appels, non servis.



DANSO (7) : Il n'a rien laissé passer, même s'il était parfois à la limite de la faute avec son jeu dur. Il s'est aussi montré aux avant-postes à deux reprises.



GRADIT (8) : Dans la charnière à deux, il a maintenu son niveau et s'est surtout illustré par un sauvetage près de la ligne de but juste derrière Brice Samba (20ème), avant l'ouverture du score donc.



HAÏDARA (5) : Aligné à son poste de formation à gauche, on l'a peu vu, d'autant plus qu'après avoir écopé d'un carton jaune, Franck Haise a préféré le faire sortir dès la pause, pour Deiver MACHADO.



MACHADO (5) : Entré à la mi-temps pour remplacer Haïdara, sanctionné d'un carton jaune, il a fait son match dans une seconde période moins emballante que la première.



FOFANA (6) : Le capitaine a bien négocié les transitions malgré quelque pertes de balles, mais il n'a pas eu à forcer son talent pour que Lens fasse la différence. On l'a quand même vu placer une frappe sur le poteau (67ème), avant que son coach ne le mette au repos (79ème). Ainsi remplacé par ONANA.



ADBUL SAMED (6) : Bon match du ghanéen dont l'énergie retrouvée a permis à Lens de maitriser son sujet face à son ancien club.



SOTOCA (4) : En dehors d'une tête à la demi-heure de jeu, il n'a rien montré dans les trente derniers mètres, où transmissions manquées et mauvais choix ont surtout constitué son jeu. Ses coéquipiers Fulgini et Thomasson et bien sûr Openda ont heureusement mieux animé la dernière ligne lensoise.



THOMASSON (7) : Très actif, il a beaucoup donné dans le pressing et pour apporter le surnombre. Récompensé lorsqu'il délivre une passe décisive sur le second but d'Openda.



FULGINI (8) : Il a de nouveau effectué une bonne partie, en passant notamment le premier ballon du but à Openda. Précis sur ses centres et coup de pieds arrêtés, il continue de monter en puissance. Cette fois-ci, il a joué jusqu'au dernier quart d'heure, où il a été remplacé par David PEREIRA DA COSTA.



OPENDA (9) : Auteur d'un triplé en moins de cinq minutes, sans oublier une passe décisive pour Claude-Maurice, il a retrouvé l'efficacité qui manquait à toute l'équipe dernièrement. Sérieux et injouable dans la profondeur jusqu'à son remplacement par Labeau-Lascary, on espère qu'il pourra rester sur cette lancée, et qu'il ne s'agissait pas d'un unique éclair dans sa fin de saison.