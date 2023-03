La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant le dÃ©placement Ã  Clermont

Après un derby pas complétement abouti (1-1), et un calendrier qui comptait aussi la Coupe de France (élimination à Nantes mercredi dernier), le RC Lens a pû profiter d'une semaine complète de travail avant son déplacement à Clermont, dimanche, à 13h00. Avec pour ambition d'enfin renouer avec la victoire à l'extérieur en championnat, qui fuit les partenaires de Seko Fofana et Loïs Openda depuis le 5 novembre dernier.





Le groupe



Fortes et Claude-Maurice opérationnels.

Cabot a repris l'entrainement individuel terrain et la réathlétisation. Saïd a repris la course, retour après la trêve. Buksa prétends à l'entrainement collectif, après la trêve.

Medina indisponible avant la trêve. Pereira Da Costa malade, décision demain.

Résultats sans victoire à l'extérieur



F.H. : "On aurait dû prendre quelques points de plus à l'extérieur. Mais ça dépends de nous, il faut être plus spontanés, faire de bons choix... C'est le plus difficile. On mériterait ces points supplémentaires. Mais ce serait bien de concrétiser quand on domine les adversaires à l'extérieur."



Clermont



F.H. : "Ils sont en progrès, cela se voit déjà au nombre de point. Ce sera une équipe très dangereuse."

Loïs Openda



F.H. : "C'est forcément frustrant pour tout le monde quand nos joueurs offensifs se procurent des occasions, mais ne concrétisent pas. Ils faut qu'ils continuent à être exigeants dans l'entrainement, ne pas se mettre de pression. Je crois en leur qualités [à Openda, et Sotoca]."



Objectif européen



F.H. : "Il reste douze journées. On ne va pas tirer de conclusions aujourd'hui. On va attendre la fin de saison. J'espère que l'on fera mieux que nos saisons précédentes, à tout les niveaux."