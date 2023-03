RC Lens - LOSC : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - LOSC qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout.

Sans vainqueur, ce derby retour aura vu chaque équipe remporter une mi-temps. Les lensois sont encore convaslescents offensivement, malgré de bien meilleurs Seko Fofana et Loïs Openda ce samedi. C'est un corner tiré par Angelo Fulgini, qui monte en puissance, qui a mené à l'ouverture du score par un but contre-son-camp du lillois Fonte.

En seconde période, ce sont les lillois qui ont pris le jeu à leur compte, montrant plus d'intensité, ce qui leur a permis d'égaliser logiquement. Sans un excellent Brice Samba, Lens aurait même pû être défait.

SAMBA (8) : L'homme du match, une nouvelle fois, qui a évité la défaite aux lensois en seconde période. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, il s'impose deux fois avant de concéder le but égalisateur sur la même action. Rageant pour lui, mais sa régularité devrait lui apporter une convocation en Equipe de France.



FRANKOWSKI (7) : Il a beaucoup donné, dans ses appels notamment en première période. Comme souvent, il a semblé émoussé ensuite. Mais il a été un joueur clef dans l'animation côté droit.



DANSO (8) : Au niveau de l'événement, il a été encore plus omniprésent, dans une charnière à deux éléments.



GRADIT (6) : Avec Danso, il s'est bien adapté au dispositif à deux en défense centrale. Il n'a aussi pas hésité à partir balle au pied, faisant remonter le bloc lensois.



HAÏDARA (4) : Aligné à gauche, il s'est émoussé dès la seconde période, laissant beaucoup d'actions lilloises se déployer sur ce côté. Recentré ensuite avec l'entrée de Machado.



ADBUL SAMED (6) : Très réactif à la perte du ballon, il a joué un cran plus bas, permettant à Fofana de brille run peu plus plus. Précieux dans son agressivité non sanctionnée.



FOFANA (7) : On a retrouvé une grande partie du Seko Fofana intenable de la saison passée. Vif à la relance, plus précis techniquement, il ne lui a pas manqué grand-chose devant pour se montrer décisif.



SOTOCA (4) : Pourtant toujours très actif et au coeur du jeu, il n'a pas, une nouvelle fois, pû se montrer décisif. A contre-temps notamment dans ses appels, il a aussi raté ses transmissions. Sorti par son coach, fait assez rare, à la 76ème pour PEREIRA DA COSTA.



THOMASSON (6) : La première des deux recrues hivernales a montré beaucoup d'activité, cherchant à perturber les premières relances lilloises. Il a réussi à adresser quelque centres.



FULGINI (6) : Dernière recrue de l'hiver, il prends de l'ampleur dans le jeu lensois, mais était encore trop court pour 90 minutes. Il s'est illustré notamment en tirant les coup de pieds arrêtés, dont celui menant au CSCS de Fonte. Remplacé par MACHADO pour repasser en 3-4-3.



OPENDA (6) : Comme son capitaine, il a retrouvé un peu de sa superbe sur ce match. Toujours dangereux lorsqu'il a été trouvé dans la profondeur, il a beaucoup pesé. On regrettera certaines positions de hors-jeu, mais il a majoritairement bien joué ses coups.