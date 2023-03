La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant le derby

Après son élimination en Coupe de France, le RC Lens prépare le derby de samedi, à Bollaert-Delelis. Avec des doutes liés à une ligne offensive en manque d'efficacité, ce match sera peut-être l'occasion de relancer pour de bon la machine.





Le groupe



Incertitude concernant Facundo Medina. Décision demain. Tout les autres joueurs sont disponibles, hormis les blessés longue durée. Saïd et Fortes vont reprendre la semaine prochaine.

Lille favori



F.H. : "Tout est de la communication. Mais quand j'ai dit ça [que Lille était favori], c'est que si l'on ne retrouve pas de l'efficacité dans les deux surfaces, d'autres équipes seront favorites contre nous.

On est moins efficaces par rapport à d'autres moments de la saison. Lille aussi, mais avec 44 points, ils sont sixièmes, le haut du tableau est très compétitif.



J'aimerais que mon équipe se lâche, comme face à Nantes il y a 10 jours. Si on a la volonté de jouer, on aura de belles surprises. Si on joue avec le frein à main, on sera à une place logique [au classement] mais pas celle où on est depuis le début de saison."



Temps de préparation réduit



F.H. : "Il y a eu une vraie déception après le match de mercredi. Notre métier est de rebondir. Personne ne le fera à notre place. Pour le travail, en 48 heures, il y a peu de place pour l'entrainement terrain. Mais on réfléchit à comment poser des problèmes aux lillois."



Problème de niveau de certains joueurs



F.H. : "Dans la finition oui, on a un problème. Sur l'animation il y a toujours de la qualité. Mais cela doit se poursuivre dans le geste final ou l'avant-dernier geste. Cela peut-être lié à la confiance, la pression. J'espère qu'on va s'améliorer au classement par rapport aux deux saisons précédentes, mais soyons proactifs dans notre amélioration, il faut que les joueurs jouent sans retenue et sans pression.

La frustration arrive car on a des situations, mais on ne gagne pas."





Brice Samba



F.H. : "Pour moi ses performances sont toujours au niveau de sa saison. On concède peu d'occasions, il ne peut pas grand-chose sur les buts encaissés et il n'y a rien à lui reprocher."