Montpellier HSC - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Montpellier HSC - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout.

En sérieux manque de réalisme offensif, les lensois n'ont pris qu'un point au goût d'inachevé samedi soir, à Montpellier. Angelo Fulgini avait pourtant ouvert rapidement le score, dès la quatrième minute de jeu. Avec une prestation globalement maitrisée, ils auraient dû doubler la mise, ou au moins conserver leur avantage. Face à une équipe encore mal classée, ils ont cependant concédé l'égalisation après avoir pourtant eu l'occasion de plier le match, et laissé deux points dans la course à l'Europe.

SAMBA (5) : Peu de travail pour Brice Samba à Montpellier, il n'a en tout cas pas eu à s'employer sur des situations chaudes, contrairement à son homologue.



MEDINA (6) : Bon match défensif de l'argentin qui s'est moins montré devant. Parfois à la limite, il n'a cependant pas été sanctionné.



DANSO (7) : Belle prestation de celui qui est désormais fortement courtisé par Newcastle, il a une nouvelle fois été impérial dans les airs.



GRADIT (5) : Battu sur l'égalisation montpelliéraine, il était dans son match jusque-là.



FRANKOWSKI (6) : Il s'est une nouvelle fois démené le long de son couloir, mais n'a pas souvent trouvé le bon tempo avec ses coéquipiers. Récupère le ballon de but. Il a cependant manqué de précision dans certains centres et corners. Remplacé en fin de match par LE CARDINAL, auteur d'une entrée très intéressante avec deux beaux mouvements qui auraient pû être décisifs.



MACHADO (5) : Lui aussi a été très actif sur son flanc gauche, avec moins de réussite que dernièrement. Remplacé en fin de match par HAIDARA.



FOFANA (6) : En progression dans ses performances, il a délivré le ballon de but à Angelo Fulgini dès le début du match. Sans avoir tout réussi, il a retrouvé plus de maitrise technique et surtout, d'impact sur jeu offensif.



ADBUL SAMED (6) : Moins omniprésent au milieu, il a encore beaucoup permuté avec Seko Fofana.



FULGINI (7.5) : Buteur de la soirée, il a bien lancé le match des lensois. Encore jugé trop juste, il a laissé sa place dès l'heure de jeu à Loïs OPENDA.



THOMASSON (4) : Il a été présent dans beaucoup de coups sur les phases offensives. A manqué de précision. Il a été remplacé par David PEREIRA DA COSTA en fin de match.



SOTOCA (3) : Une nouvelle fois seul titulaire en pointe, il a cumulé les mauvais choix et n'a pas aidé à améliorer le rendement offensif de l'équipe. Ses deux tentatives après l'heure de jeu (de la tête et du gauche), bloquées par Lecomte, sauvent à peine son match. Averti en sus d'un carton jaune.