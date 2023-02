La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Monpellier

Après avoir relancé la machine face à Nantes, Lens se déplace à Montpellier samedi soir, une semaine avant le derby. Franck Haise fait le point.

Le groupe



Pas de changement par rapport à la semaine passée, si ce n'est une incertitude concernant Frankowski.

Les recrues



F.H. : "Thomasson et Fulgini se sont très bien intégrés. Ils ont déjà été décisifs. Leurs datas en entrainement et en match sont déjà très impressionnantes."



Montpellier



F.H. : "Avec Der Zakarian, ils n'ont pa spris de buts. Ils ont de la qualité sur leurs joueurs offensifs en phases d etransition et en phases arrêtées. Il y a quelquechose de différent notamment sur la façon de défendre. Un changement d'entraineur change les choses. Une fois de plus, ce sera un match qui ne sera pas facile. J'espère que l'on aura de la précision dans les derniers gestes."





Deiver Machado



F.H. : "Il a toujours beaucoup travaillé. Il a super état d'esprit. Aujourd'hui, il récolte les fruits de son engagement, surtout par rapport à la saison passée où il avait été blessé. Il a le profil parfait du joueur de couloir moderne, avec de l'accélération, de la vitesse. Dans notre système et notre animation il est important d'avoir ce profil de joueur.

Mais il est important aussi d'avoir d'autres profils comme Franckie ou Julien Le Cardinal. C'est ça qui est intéressant pour un coach."



Florian Sotoca en pointe



F.H. : "J'ai fait ce choix car Florian je lui demande plus d'étirer le bloc adverse et d'attaquer la profondeur. Il a fait un bon match, il a été dans beaucoup de situations offensives, même s'il a manqué d'efficacité. Quand il est dans le onze, on ne travaille pas avec un 9 classique comme les autres équipes. Je suis content de l'association des joueurs offensifs sur le match de Nantes."



Trois ans sur le banc



F.H. : "Trois ans pour un entraineur en Ligue 1 c'est très rare. Je le vois comme un signal positif. Le club et le groupe ont avancé. On a mis des choses en place, dans les infrastructures. On progresse à tout les niveaux.

Au nombre de points aussi on continue de progresser. J'espère que l'on continue comme ça tous ensemble.

Ce qui me marque c'est le fait d'arriver en 2020 de l'équipe réserve, et d'être toujours là trois ans plus tard. C'est difficile de sortir un moment plus que d'autres. La globalité du travail collectif c'est surtout ça à mettre en avant."