RC Lens - FC Nantes : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - FC Nantes qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 3-1.

Le RC Lens a montré un bien meilleur visage que dernièrement, et a retrouvé un réalisme offensif satisfaisant, même si le score aurait pû être encore plus large en faveur des sang et or.

Deiver Machado s'est encore illustré en inscrivant un but en tout point semblable que face à Lyon pour l'ouverture du score. Grâce à cette victoire, Lens et ses individualités retrouvent de la sérénité, et le racing creuse l'écart au championnat en ce qui concerne les places européennes.

SAMBA (5) : Pas de grande intervention à faire, il n'opère pas non plus de miracle sur le but de Mollet.



MEDINA (7) : Il a beaucoup travaillé et malgré un manquement sur le but nantais, il a compensé avec beaucoup de présence offensive, y compris avec des possibilités pour conclure.



DANSO (6) : Il a géré ses vis-vis en prenant quelque coups, sans avoir non plus trop de travail.



GRADIT (7) : A la relance comme au retour défensif, il a répondu présent.



FRANKOWSKI (7) : Il a été le principal accélérateur du jeu lensois durant la première heure de jeu. Il manque encore d'automatismes avec Thomasson, mais cela a pour le moment suffit pour que ce dernier ne double la mise sur un centre du polonais.



MACHADO (8) : L'homme du match, qui a inscrit un nouveau but, identique à celui face à Lyon. Une superbe frappe donc pour ouvrir le score alors que l'on craignait que Lens ne reparte sur un nouveau match sans réalisme offensif. Remplacé à un quart d'heure de la fin par HAIDARA.



FOFANA (5) : Malgré de nouveaux mauvais choix au départ, il est monté en puissance tout au long du match, et a finalement fourni une prestation honorable avec quelques tentatives toujours cadrées, comme cette frappe sur la transversale, et quelques bonnes transmissions.



ADBUL SAMED (6) : Même s'il a encore été moins prompt qu'auparavant à la récupération, son travail a été facilité par un meilleur Seko Fofana à ses côtés. Leurs permutations de côté notamment en seconde période sont intéressantes. Remplacé en toute fin de match par ONANA.



FULGINI (4) : Titularisé pour sa fraicheur, il manque encore de rythme et a peu apporté. Remplacé par David PEREIRA DA COSTA, que l'on retrouve désormais sur sa meilleure forme de 2022.



THOMASSON (7) : Contrairement à Fulgini, il a vite trouvé sa place dans le système de Franck Haise. S'il manque encore d'automatisme avec ses coéquipiers, il montre beaucoup de volume mais peu aussi se sortir des petits espaces. Récompensé par un nouveau but après avoir suivi l'action. Remplacé par OPENDA, qui a pû une nouvelle fois faire la différence avec sa vitesse. Il provoque le troisième but lensois de Traoré, contre son camp.



SOTOCA (5) : Remplacé en fin de match par LABEAU LASCARY, il a eu le même rendement en pointe que face à Lyon, malgré plus de ballons aériens qui lui conviennent mieux. Avec plusieurs occasions, il aurait dû faire la différence.