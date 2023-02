La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Nantes

Retour à Bollaert-Delelis pour le RC Lens qui vient d'enchainer trois déplacement. Le FC Nantes lui, a joué hier en Europa League et peut se vanter d'un résultat acquis à Turin face à la Juventus (1-1).

Lens voudra faire repartir la machine, la dernière victoire en championnat remontant à plus d'un mois face à Auxerre.

Le groupe



Pas de changement par rapport à la semaine passée. Angelo Fulgini économisé aujourd'hui mais certainement dispo.

Jimmy Cabot en réathlétisation, avance bien.

Adam Buksa a bien consolidé. Il part trois semaines à Clairefontaine. Au mieux, de retour fin mars.

Wesley Saïd devrait reprendre le vélo la semaine prochaine.

De retour à Lens



F.H. : "Physiquement c'est bien de se regénérer avec 48 heures de coupure et une semaine de travail. Ca a été positif de couper, mentalement aussi. L'autre point positif c'est de retrouver Bollaert!

On a aussi pû voir des données objectives. Statistiquement on encaisse toujours peu, mais plus qu'avant. On encaisse toujours "un peu". On a moins de réussite offensive.

On a toujours 13 points de plus par rapport à la saison dernière. On a un meilleur goal-average. On est en quarts de la Coupe de France. C'est un rappel que je fait."



Lyon



F.H. : "Le premier but est une succession de petites erreurs. Si quelqu'un corrige, on oublie qu'il y a eu cette action. Mais cette fois-ci personne n'a corrigé. Ce n'était pas un mauvais match que ça dans les deux surfaces."



Nantes



F.H. : "C'est un digne représentant des clubs français en Europe. Ils ont une bonne profondeur de banc, ils auront certainement assez de fraicheur dimanche."

Brice Samba



F.H. : "Brice a toujours des choses à aller chercher. Si on est la meilleure défense sur 23 matchs, il y a le travail collectif mais aussi les performances de notre gardien. Il a un impact sur les autres par sa performance, mais aussi sa personnalité."