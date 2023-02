Olympique Lyonnais - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Olympique Lyonnais - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 1.

Malgré de bonnes intentions et même une domination notamment en première période, Lens, au contraire de Lyon, a manqué de réalisme offensif. Brice Samba s'est encore illustré dans les cages malgré les deux buts encaissés. Le milieu de terrain sang et or a en revanche particulièrement déçu.

SAMBA (7) : Une nouvelle fois, il est celui qui s'est le mieux illustré côté sang et or. Si Lens a pû jusqu'au bout espérer un résultat, c'est grâce à lui.



MEDINA (5) : Très offensif, celà lui a joué des tours car il était loin de l'action sur l'ouverture du score lyonnaise.



DANSO (6) : Il a été bien présent dans les duels malgré les deux buts encaissés. Présent aussi dans le mur lensois qui avait été percé jeudi en Coupe de France.



GRADIT (5) : Malgré l'envie d'aller de l'avant, il a peu pesé sur le jeu offensif en plus de ses tâches défensives. Remplacé en fin de match par PEREIRA DA COSTA, auteur d'une entrée intéressante.



LE CARDINAL (6) : Il semble avoir pris de l'assurance dans ce match malgré un peu de déchet technique. Remplacé par FRANKOWSKI.



MACHADO (7) : L'énergie qu'il déploie sur le terrain a été récompensée avec un but d'une frappe magnifique, sur son pied faible. Remplacé par HAIDARA.



FOFANA (3.5) : Une nouvelle fois très décevant, le capitaine lensois a perdu beaucoup de ballons et a montré du déchet technique et un volume inhabituel. Il a tout de même eu quelque situations offensives où il a montré plus de justesse. Loin de l'impact sur le jeu que l'on attends de lui.



ADBUL SAMED (4) : Comme son capitaine Fofana, il a aussi, pour une fois, peiné au milieu de terrain. Averti en sus en fin de match.



THOMASSON (5) : Peu brillant lors de ce match où il a montré un peu de tension, il a cependant offert le centre de l'égalisation, avec en relai Sotoca.



FULGINI (5) : Pour sa première titularisation en L1 avec Lens, il a livré une prestation relativement insipide. Remplacé par OPENDA, auteur d'une entrée en jeu où il s'est surtout illustré en perdant le ballon menant au second but lyonnais.



SOTOCA (5) : Aligné en pointe par la force des choses, on a retrouvé un peu du Sotoca décisif de la saison passée. Il détourne le ballon de but pour Machado, et est surtout l'auteur de deux têtes dangereuses. Mais lui aussi aurait dû en tant que leader se révéler encore plus tranchant dans ce match. Remplacé par LABEAU LASCARY en fin de match.