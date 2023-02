Brest - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Brest - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Peu aidés par l'arbitrage, les lensois reviennent avec un match nul, 1 but partout. Mais le manque de justesse technique et de transmissions plus fluides n'ont avant tout pas permis aux lensois de percer le dernier rideau brestois suffisamment souvent pour espérer mieux.

SAMBA (7) : Une nouvelle fois il a été le meilleur lensois sur la pelouse, ce qui n'ai jamais bon signe pour une équipe. Il permet à Lens de ne pas revenir bredouille de ce nouveau déplacement à Francis Le Blé.



MEDINA (4) : Rapidement averti, il a un peu joué le jeu des brestois qui se sont montrés très durs et nerveux dans les contacts. Dézoné à droite, il tente de lancer une contre-attaque qui aboutit finalement au but brestois, avec certes de la malchance sur la perte de balle.



DANSO (4) : Il a parfois pris trop de risques balle au pied pour inspirer la sérénité à laquelle il avait habitué ses coéquipiers. Il fait partie de ceux que l'on aimerait voir en revanche plus présents sur coup de pied arrêtés.



GRADIT (6.5) : Son but égalisateur lui permet de terminer son match sur une note clairement positive, et de laisser aussi le bénéfice du doute à ses collègues "prolongés". Pas impérial notamment sur un contre défavorable face à Le Douaron.



LE CARDINAL (6) : Il s'est montré dynamique et surprenant dans le jeu aérien. Trop imprécis néanmoins pour se montrer décisif. Sort sur blessure, remplacé par BOURA, dont le centre amène l'égalisation.



MACHADO (4) : Beaucoup moins dynamique qu'à l'accoutumée, il n'a pas été l'accélérateur qu'il fût auparavant cette saison. Manque l'ouverture du score à la demi-heure de jeu. Il sort sur blessure pour laisse sa place à FRANKOWSKI, peu utile.



FOFANA (4) : Le capitaine est en manque de jus et de lucidité, malgré l'envie de bien (ou trop) en faire, surtout lorsque son équipe a était menée.



ADBUL SAMED (6) : Le métronome au milieu de terrain a joué sa partition, parfois un peu trop bas et lui aussi sur un rythme peut-être inférieur à ses précédentes sorties.



PEREIRA DA COSTA (3) : Invisible et bousculé dans ce match dur, il a laissé sa place dès la mi-temps à THOMASSON (voir i-dessous). Beaucoup trop imprécis sur coup de pieds arrêtés.



THOMASSON (5) : Entré en jeu à la mi-temps, il a juste montré un peu plus que David Pereira Da Costa.



SOTOCA (3) : Le racing est dépendant à l'abatage de Florian Sotoca et ce dimanche, son entente avec Loïs Openda ou Julien Le Cardinal a été quasi-inexistante. Il trouve toujours le moyen d'effectuer quelques bons gestes défensifs, mais sa précision devant et dans la surface est toujours sur courant alternatif.



OPENDA (5) : Désormais sans concurrence devant, Lens doit pouvoir compter sur Loïs Openda. Peu d'appels pour le belges ce soir, mais il aurait pû s emontrer décisif via Machado, ou sur une reprise sur le gardien brestois. Sorti pour le jeune LABEAU LASCARY, qui manque son duel en choisissant le premier poteau.