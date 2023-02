La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Brest

Après avoir été défait pour la première fois de la saison à domicile, par Nice (0-1), le RC Lens va se déplacer à Brest dimanche (17h05, Canal+ Sport) pour se relancer malgré les blessures. Angelo Fulgini sera qualifié.

Le groupe



Alexis Claude-Maurice rejoint le groupe des blessés de longue durée, avec une indisponibilité estimée de 6 à 8 semaines. Le joueur prêté par Nice, qui montait en puissance depuis la reprise, ne rejouera peut-être plus sous le maillot lensois.

Fortès sera opéré. Saïd blessé en match, avec une entorse causant une indisponibilité de 6 à 8 semaines. Franck Haise souligne que la faute sur laquelle il se blesse n'ait pas été sifflée.

Haïdara forfait pour 3 matchs.

Salis Abdul Samed devrait être lui de retour.





Nice



F.H. : "Niveau chiffres on bat le record sur la distance totale parcourue, et sur les courses à hautes intensité. On a loupé des choses, on n'a pas été très bons sur coup de pieds arrêtés offensifs, ça fait un moment que ça dure. Nice a fait un gros match. Mais sur le notre, on a du déchet, mais sur l'intensité et la volonté je n'ai pas grand-chose à reprocher. Cela n'a pas pêché niveau athlétique.

Offensivement on s'est créé des occasions, et à Brest par exemple on avait été très efficaces. Ca n'a pas été le cas contre Nice"



Brest



F.H. : "C'est une équipe invaincue en L1 avec Eric Roy. Ils sont solides. En Coupe de France, le contexte était différent. Ce match ne sera pas une référence. On sait quand même qu'on les a déséquilibrés en séquences. Ca a été le cas pour eux aussi en première période..."

Angelo Fulgini



F.H. : "On a commencé la vidéo ensemble. On va finir ça avec lui pour comprendre le projet de jeu. Avec 3 matchs à enchainer, cela n'est pas idéal, mais dans le même temps, il pourra avoir un peu de temps de jeu. Et comme Adrien, c'est le type de joueur qui n'a pas besoin d'un grand temps d'adaptation.



On a investi dans ce mercato. On a des moyens, mais pas ceux d'autres clubs. La consolidation d'actifs (avec les prolongations), est importante et rentre dans une logique et c'est c'est un beau travail du club."





Adrien Thomasson



F.H. : "Il s'est bien intégré. Il a eu un match plus difficile contre Nice. Avec ces 3 matchs qui arrivent vite, il aura l'occasion de continuer à s'intégrer au collectif."