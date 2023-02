RC Lens - OGC Nice : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - OGC Nice qui s'est joué ce mercredi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 1 but à 0, la première à domicile cette saison.

Les niçois de Didier Digard sont venus parfaitement jouer le coup en remportant une victoire tactique, scellée avec un but de G. Laborde. Avec plusieurs changements dans le onze de départ, les lensois n'ont pas démérité, mais n'ont pû proposer qu'un échantillon de leur jeu habituel.

SAMBA (7.5) : En première période, il est resté concentré puis il a gardé Lens dans le match, jusqu'à la dernière minute et a été l'auteur de plusieurs arrêts déterminants. Méritait une clean-sheet.



MEDINA (7) : L'argentin était partout, et a bien senti que son équipe était en difficulté ce soir.



DANSO (5) : Un match en demi-teinte, il s'est bien comporté dans le jeu aérien mais a aussi parfois été en retard sur certains offensives niçoises.



GRADIT (5) : Il n'a pas pû vraiment se projeter tant le dispositif niçois obligeait Lens à jouer bas. L'axe Gradit-Frankowski-Sotoca a beaucoup manqué ce soir. Sacrifié par son coach en fin de match, et remplacé par le jeune LABEAU LASCARY.



FRANKOWSKI (4) : Très peu servi en première période, on regrettera son imprécision en seconde qui a avorté plusieurs actions lensoises.



FOFANA (6) : Le capitaine lensois s'est montré plus que lors de ses dernières sorties, et aurait pû égalise rsur une frappe puissante qui s'est écarsée sur la barre de Schmeichel.



ONANA (5) : Il a montré de meilleures dispositions que lors de ses premières titularisations. Sa capacité à échanger sa position avec Fofana a été intéressante. Mais la capacité de récupération rapide de l'équipe a aussi été diminuée par rapport à celle que l'on connait avec Salis Abdul Samed. Remplacé par POREBA, qui a fait une entrée intéressante en numéro 6.



PEREIRA DA COSTA (6) : On lui reconnaitra son habileté à mettre de l'espace entre lui et son vis-à-vis, et il a eu le mérite de tenter quelques frappes bien placées. Doit encore accumuler le temps de jeu et les sensations avant de retrouver son niveau de 2022.



THOMASSON (5) : Il doit encore évidemment trouver les automatismes et le bon positionnement par rapport à ses coéquipiers. Il a évolué un peu trop haut et l'absence de SOTOCA s'est faite ressentir défensivement. Remplacé par ce dernier après l'heure de jeu, qui s'est montré nerveux mais a aussi eu l'opportunité d'égaliser sur un centre d'Openda.



SAÏD (3) : Peu en vue, il a surtout eu la possibilité d'ouvrir la marque mais gère mal son duel avec Schmeichel. Comme d'habitude, il a été décevant en tant que titulaire. Remplacé par Openda qui a plus pesé sur la défense niçoise, et a s'est battu pour arracher un ballon que Sotoca n'a pû reprendre de la tête.



MACHADO (4) : Entré à la 25ème pour remplacer un Haïdara blessé et peu à son avantage, le colombien qui a récemment prolongé jusqu'en 2026 a été plus dynamique et a exploité sa vitesse.