La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Nice

Le RC Lens reçoit l'OGN Nice, dès mercredi (21h00), pour tenter de continuer la série toujours en cours de 10 victoires à domicile.

Le groupe



Tout le monde est disponible, en dehors des blessés de longue durée. Alexis Claude-Maurice ne jouera pas (accord de prêt).

Medina sera entièrement disponible après une séance d'entrainement complète.

Nice



F.H. : "Ils ont une meilleure dynamique, il a un certain nombre de choses qui ont changées depuis quelque semaines. Le match se décidera, on verra s'il sera fermé ou non."



Troyes



F.H. : "Ils avaient projeté de se mettre devant leurs 16 mètres tout le match. Il y a aussi se que l'on a proposé... On travaille tout le temps avec des profondeurs de bloc réduits, pour être prêts à affronter ça. Ce n'est pas nouveau. On joue large, mais on varie sur la profondeur.

Je pense qu'on a fait un bon match, il n'y en a jamais de facile à jouer."



PSG - Reims (1-1)



F.H. : "Vu le match d'hier soir, j'ai surtout vu un très bon Reims. Il y a beaucoup d'équipes difficiles à jouer en L1. Troyes aussi a été une équipe difficile à jouer."

Evolution du championnat



F.H. : "Dans une saison à 4 descentes, certaines équipes vont plus essayer de se rassurer en prenant des points. Les entraineurs sont différents, des équipes sont intéressantes à voir jouer. C'est bien pour la Ligue 1."



Evolution du club



F.H. : "On cherche à évoluer à tout les niveaux. Dans le budget, la masse salariale... On est encore loin de certains malgré cela. Nos circuits de décisions sont des circuits courts. Et on essaie de cultiver un climat où les joueurs se sentent bien."