Troyes - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Troyes - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Avec un match nul arraché dans les dernières minutes, les lensois prennent un point mérité et restent sur leur nouvelle série d'invincibilité. Malgré cela, leur large domination du match laissait espérer mieux. Un manque d'inspiration et de justesse des joueurs les plus offensifs à déplorer.

SAMBA (4) : Il n'a quasiment rien eu à faire de la première période et a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets dès le début de la seconde. Comme à cette image, il a été assez absent sur les coups chauds sur lesquels il nous avait habitués à intervenir promptement.



HAÏDARA (5) : Titulaire surprise en raison d'un Medina ménagé après un choc reçu lors de la rencontre de Coupe de France contre Brest, son match a été brouillon dans la gestion de Baldé.



DANSO (4) : Averti rapidement, il a eu quelques difficultés à maîtriser Baldé.



GRADIT (7) : Le jeu est beaucoup parti de lui, avec Frankowski comme fournisseur de centres.



FRANKOWSKI (7.5) : L'homme du match côté lensois, le polonais est sur un rythme infernal depuis son retour de la Coupe du Monde. Dommage que ses nombreux centres n'aient trouvés de joueurs lensois mieux positionnés...



MACHADO (6) : Il a lui aussi pas mal apporté sur son flanc gauche, avec moins de réussite dans ses tentatives pour fournir ses coéquipiers en balles décisives. Malheureux sur une tête contrée par... Openda. Remplacé par THOMASSON, buteur pour sa première apparition en L1 avec Lens.



FOFANA (4) : Le capitaine a été méconnaissable et a peut-être fourni une de ses plus mauvaises prestations en sang et or. Il a tout de même eu un meilleur passage en fin de première période. Quelques tentatives ratées à l'entrée de la surface. Inexplicablement, il a aussi beaucoup glissé sur la pelouse troyenne...



ADBUL SAMED (6) : Il a fait un match généreux et a subit beaucoup de fautes. Lui aussi aurait peut-être dû prendre plus de risques offensifs.



CLAUDE-MAURICE (6) : Très dynamique, il a confirmé ses bonnes dispositions des dernières rencontres. Insuffisant pour obtenir la victoire, malgré quelques tentatives. Remplacé par le nouveau numéro 10 lensois, David Pereira DA COSTA.



SOTOCA (5) : Des combinaisons avec Frankowski qui auraient dû aboutir à quelque chose, et des tentatives imprécises. Son volume a néanmoins permis de mettre une grosse pression sur Troyes. Il s'est progressivement éteint en seconde période. Remplacé par le jeune Rémy LABEAU LASCARY, qui a essayé de se montrer très mobile.



OPENDA (4) : Une mauvaise soirée pour le buteur belge, qui a eu du mal à bien se positionner et à négocier les espaces dans la forêt de joueurs troyen occupant leur surface. Remplacé par SAID, plus à l'aise dans cette configuration.