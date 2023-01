La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant le dÃ©placement Ã  Troyes

Le RC Lens se déplace à Troyes, samedi (17h00), pour le début de la pahse retour du championnat. Franck Haise fait le point après la qualification en Coupe de France.

Le groupe



Tout le monde est disponible, en dehors des blessés de longue durée. Buksa sera peut-être de retour courant mars.



Mercato terminé



F.H. : "Je ne pense pas qu'il se passera quelquechose. On a fait Julien (Le Cardinal) et Adrien (Thomasson). On a aussi souhaité consolider nos actifs, et c'est pour cela que l'on a eu plusieurs prolongations ces dernières semaines. Mon effectif est très bien, j'en suis content comme il est."



Des déplacements rapprochés en février



F.H. : "On travaille sur le fait de rester en Bretagne, après Lorient, pour partir directement à Lyon sans revenir à la Gaillette. Le calendrier est chargé, mais nous ne sommes qu'au premier match de la phase retour. Le mois de février ne sera pas décisif, mais il y aura encore 19 matchs décisifs."