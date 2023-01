RC Lens - AJ Auxerre : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - AJ Auxerre qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0 .

Dixième victoire en dix matchs à domicile pour les lensois qui signent une phase aller historique (44 points). L'important est là avec les trois points pris grâce à un bon Frankowski, qui a validé cette vcitoire sur pénalty. Le match lui, a été assez terne et certainement le plus mauvais cette saison, notamment à Bollaert-Delelis.

SAMBA (5) : La soirée a été tranquille pour le portier lensois qui n'a pas dû forcer son talent avec un seul tir cadré côté auxerrois. Il a surtout dû négocier ses relances et quelque tentatives en profondeur.



MEDINA (6) : L'argentin a essayé de pousser son équipe vers l'avant lors d'une première période terne. Sanctionné, il a été sorti par son coach. Remplacé par MACHADO.



DANSO (6) : Averti avant la demi-heure de jeu, il a néanmoins tenu son rôle sans commettre d'erreur.



GRADIT (7) : Le meilleur des centraux aujourd'hui, avec une capacité à faire remonter tout le bloc. Il a pû compter sur un très bon Frankowski les rares fois où il ne couvrait pas.



FRANKOWSKI (7.5) : L'homme du match, avec beaucoup d'activité et de centres (qui n'ont pas trouvé preneur). Dorénavant tireur de pénalty, il offre la victoire au racing. Remplacé en fin de match par LE CARDINAL.



HAÏDARA (5) : Titularisé sur le flanc gauche, il a beaucoup ralenti le jeu lors des phases offensives. Il est tout de même celui qui provoque le pénalty.



FOFANA (5) : Peu en vue, le capitaine a beaucoup joué dans la largeur, redescendant parfois bas pour tenter d'organiser le jeu.



ADBUL SAMED (6) : On a retrouvé Salis Adbul Samed après sa suspension contre Strasbourg. Le jeu lensois y a beaucoup regagné à la récupération.



PEREIRA DA COSTA (5) : Première titularisation depuis la fin de la Coupe du Monde pour Pereira Da Costa, que l'on a eu du mal à reconnaitre à son meilleur niveau. A l'origine du mouvement qui abouti au pénalty. Remplacé par CLAUDE-MAURICE.



SOTOCA (4) : On l'a vu plus souvent aux avant-postes, sans réussite notamment sur cette tête décroisée reprise ensuite par Openda. Remplacé par THOMASSON dans les arrêts de jeu, pour sa première à Bollaert.



OPENDA (4) : Il a eu peu de cartouches et c'est surtout montré au pressing en tant que premier défenseur. Frappe le poteau sur une tête à la 32ème. Wesley SAID, qui l'a remplacé, ne s'est guère montré.