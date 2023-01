La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Auxerre

Le RC Lens reçoit Auxerre, samedi à Bollaert-Delelis (17h00), pour tenter le 10/10 à domicile et clôturer, à minima, la phase aller invaincu dans son antre.

Le groupe



Thomasson est qualifié. Salis Abdul Samed est de retour de suspension.

Thomasson



F.H. : "Il était suivi depuis très longtemps, depuis notre remontée. Je l'avais également suivi depuis encore plus longtemps, quand il était à Vannes. Il a grand volume de jeu, il est très fiable techniquement. On a deux postes de milieux offensifs de soutien, avec Sotoca, Pereira Da Costa et Claude-Maurice. On voulait doubler ces deux postes, et par Adrien en priorité.

Il le sera qualifié. Ensuite, il est prêt pour jouer un match. Il n'a pas eu beaucoup de séance collective. On s'est vus une heure ensemble, avec de la vidéo. Il est prêt pour jouer en tout cas."



Strasbourg



F.H. : "On a fait face à un bloc regroupé et dense athlétiquement. Ils avaient changé d'entraineur en cours de semaine... Notre animation offensive a été bonne. Leur gardien a fait un match exceptionnel. Mais on a aussi eu quelques manques sur coup de pied arrêté, en transition... Au final le nul est logique."



Auxerre



F.H. : "Ce sera un match difficile avec un adversaire organisé."



Classement



F.H. : "On s'accroche à ce qu'on propose, à nos qualités. On va déjà essayer de bien finir la première partie de saison."





Rémy Labeau Lascary



F.H. : "On l'a fait signé trois ans, on croit en lui. Il aurait pû marquer son premier but en L1 contre Strabsourg."