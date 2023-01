RC Strasbourg - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Strabsourg - Lens, qui a vu les lensois se contenter du match nul 2 buts partout face au 19ème de L1.

Face à une équipe du RC Strasbourg qui entreprends son renouveau avec la nomination d'un coach intérimaire, le RC Lens aurait pû espérer mieux que le point du match nul. La physionomie de la rencontre elle, laisse penser que ce point est plutôt équitable et permet en tout cas de ne pas briser la dynamique lensoise. Comme face au PSG, le racing a été friable après son ouverture rapide du score, et c'est Loïs Openda qui a pû remettre les compteurs à deux buts partout (33ème). Brice Samba s'est démené pour conserver le score, alors que l'attaque lensoise, diminuée, a montré ses limites face à un très bon Matz Sels.

Il faudra gagner face à Auxerre samedi, pour ne pas terminer la phase aller sur un goût d'inachevé qui pourrait se prolonger en doute.

SAMBA (8) - Malgré deux buts encaissés et une situation non maitrisée qui aurait pû mener au 3ème but strasbourgeois, le portier lensois a encore sorti un grand match assorti d'arrêts d'exception. Prompt dans ses sorties en dehors de la surface, et dans certaines relances également.



GRADIT (6) - Il a accéléré balle au pied quand cela était possible, et a semblé le plus alerte de ses partenaires dans les replis défensifs.



DANSO (4) - Assez absent dans la gestion de la profondeur, il a aussi eu quelque relances et transmission délicates. Loin d'être dans son meilleur jour.



MEDINA (6) - Il a pû apporter offensivement, comme sur le but de Claude-Maurice, sans que l'on reconnaise entièrement le joueur plein de grinta auquel nous sommes habitués.



FRANKOWSKI (4) - Il n'a pas pesé sur son côté droit, et a été trop imprécis. Trop passif sur le but de Prcic. On aurait aimé voir Le Cardinal, resté sur le banc, assez rapidement le relayer.



MACHADO (5) - Quelques bonnes fulgurances balle au pied mais il a eu du mal à se lancer avec la vitesse nécessaire pour faire plus de différences.

Remplacé par HAIDARA.



ONANA (5) - Il a plutôt bien pallié au milieu l'absence de Salis Abdul Samed, sans pour autant avoir son dynamisme. Une belle frappe non cadrée et un carton jaune précoce ont relevé son match.

Remplacé par POREBA, qui après deux belles interventions initiales, a plutôt disparu avant de délivrer un centre qui aurait pû être décisif pour Sotoca.



FOFANA (6) - Le capitaine est apparu énervé après avoir rapidement reçu quelque coups. Il a tenté de sonner la charge à mesure que le match avançait, avec seulement une transversale à la clé.



CLAUDE-MAURICE (7) - Buteur virevoltant en début de match (11ème), il semble de plus en plus prendre ses marques dans le système lensois.

Mais avec le retour de PEREIRA DA COSTA (qui l'a remplacé à la 73ème minute) et l'arrivée d'Adrien Thomasson, quels seront son avenir et son attitude au delà du mois de janvier?



SOTOCA (6) - Très actif, il s'est aussi montré adroit et présent aux avant-postes en délivrant le centre pour le buteur Openda. A la réception d'un autre centre, venu de Poreba, sa tête voit s'interposer Sels en fin de match.



OPENDA (7) - Dans la lignée de son match face au PSG, il a essayé de déstabiliser les défenseurs adverses en se déplaçant beaucoup. Récompensé par un centre de Sotoca où il signe son 9ème but de la saison de la tête.

Remplacé en fin de match par le néo-pro Rémy LABEAU LASCARY.