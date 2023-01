La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Strasbourg

Après une qualification en Coupe de France sans accrocs face à Linas-Montlhéry samedi, le RC Lens en chaîne dès mercredi soir, à Strasbourg, pour bientôt en terminer avec la phase aller du championnat (il restera la réception d'Auxerre, samedi 14, pour un 10/10 à domicile).

Alors que les absences s'accumulent, Franck Haise fait le point.

Le groupe



Sotoca et Saïd évoluent favorablement. Ils seront présents à l'entrainement collectif demain.

Salis Abdul Samed sera suspendu. Machado lui est de retour de suspension. Bonte indisponible (tendon).

La Coupe de France



F.H. : "On est en 16èmes, il y avait une chance sur deux qu'on tombe sur un club de Ligue 1. On fera deux matchs rapprochés contre Brest. J'aime la région finistiérienne alors ça me dérange pas! Mais je me concentre sur Strasbourg."



Sotoca



F.H. : "On verra si le staff médical donne le feu vert. Cela se fera en fonction de l'évolution des prochaines 48 heures, pour Florian comme pour Wesley Saïd."



Strasbourg



F.H. : "Je vient d'apprendre que Julien Stéphan a été mis à pied. Je lui enverrai un message, car on se connait depuis longtemps. Ils ont fait une saison exceptionnelle et nous on battu deux fois. Cela ne tourne plus cette année, mais ils ont des joueurs de qualité. On aura besoin de faire un gros match pour gagner là-bas."



Openda



F.H. : "C'est un attaquant intéressant dans notre système, pour étirer le bloc adverse, dans la profondeur. Il a évolué dans ses déplacements (timing, démarquage). Il a toujours de la marge. Dans sa densité de jeu, et ses automatismes dans l'équipe il est en progrès. Il a des qualités naturelles de finisseurs, mais cela doit toujours être amélioré.

Il reste un jeune joueur qui doit être mentoré mentalement.



Il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin d'être écoutés avec plus d'échanges personnalisés avec moi ou le staff. D'autres personnes peuvent le faire d'ailleurs, avec un rapport privilégié, comme la diététiceiienne ou la prof de yoga."



Poreba



F.H. : "Il est arrivé en tant que 4ème milieu, c'était clair. Avec des milieux qui tournent très bien je ne vais pas changer pour changer. On verra si un prêt ou plus de temps de jeu dans la rotation seront à l'ordre du jour dans les prochains mois. Il s'est très bien intégré et progresse mais a besoin de jouer à son âge. On se posera la question dans quelques mois."



Salis et Onana



F.H. : "Junior Onana jouera en l'absence de Salis, suspendu. Il ne faut pas s'attendre à du copié-collé, mais j'ai confiance en Junior."





Cahuzac l'adjoint



F.H. : "Quand Cahu est passé de l'autre côté de la barrière, je me faisait la réflexion qu'il était là depuis trois ans. Il a ça en lui, il se structure au quotidien en tant que coach et via sa formation. Il échange avec Lilian Nalis sur les séances. Avec moi, on parle du management, la communication, la tactique parfois. il est en formation continue, c'est un très bon éducateur."