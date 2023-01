RC Lens - Paris SG : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Paris Saint-Germain, qui a vu les lensois s'offrir le leader sur le score de 3 buts à 1.

Une victoire incontestable du RC Lens qui a vu tout ses joueurs, emmenés par leur capitaine Fofana, répondre présent pour le grand rendez-vous.

Le scénario avait très bien débuté, avec l'ouverture du score de Frankowski dès la 5ème minute, et a à peine été entaché par l'égalisation immédiate d'Ekitiké. Openda est ensuite aller chercher la victoire en étant buteur puis passeur.

Lens est solide dauphin, à 4 points du PSG, et à quatre (minimum) du troisième (l'OM jouera ce lundi 2 à Montpellier).

Samedi prochain, place à la Coupe de France, idéalement venue pour digérer ce grand match, qui restera dans les annales de Bollaert-Delelis.

SAMBA (7) : Il aurait dû sortir de ce match avec une clean-sheet, car le but parisien devait être annulé.

Le portier lensois a eu un match sérieux d'abord ponctué par quelques relances imprécises et parfois trop longues.

Mais son arrêt à quinze minutes vaut un but, tant sans celui-ci la fin de match aurait été plus tendue.



GRADIT (7) : Son travail a été conjugué avec celui de Frankowski, dans le muselage de M'bappé. Mission réussie pour la perceuse.



DANSO (8) : Impérial comme à son habitude au milieu de la défense et dans sa vision du jeu, sauf qu'il a encore dû élever son niveau en raison de l'adversaire.



MEDINA (8) : Beaucoup de grinta pour l'argentin qui n'a pas non plus manqué le rendez-vous. Pris à défaut à peine deux fois dans toute la partie.



FRANKOWSKI (9) : Un des hommes du match et définitivement un homme des grands soirs. Non seulement il a multiplié les remontées avec ou sans ballon, mais il a jumelé son apport offensif avec beaucoup de replis et d etravail défensif sur M'bappé.

Cerise sur le gâteau, son ouverture du score, sur laquelle il est au départ et à la conclusion de l'action.



HAIDARA (8) : Titulaire un peu surprise, celui qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025 a pesé sur le plan offensif, alors qu'on l'attendait peut-être pas forcément sur ce plan là.

Impliqué sur deux buts, il joue la déviation pour l'ouverture du score, et remet ça sur le troisième.



ABDUL SAMED (8) : Omniprésent dans l'entrejeu, il est aussi redescendu créer un puissant double-rideau devant Danso. Averti pour une faute évidente mais nécessaire.



FOFANA (8.5) : Le capitaine lensois était attendu comme d'habitude dans un grand match, et il a répondu présent.

Injouable au milieu de terrain, il a aussi eu l'espace pour effectuer des percées. L'une d'elle lance victorieusement Openda. Trop altruiste, il ne joue pas son duel face à Donnaruma.

Sorti durant le temps additionnel, pour l'ovation.



CLAUDE-MAURICE (7) : Titularisé à la place de Pereira Da Costa, blessé à l'épaule, il a inscrit le troisième but scellant la victoire lensoise.

Avant cela, il avait tenté de combiner mais sans succès malgré une belle activité.

Remplacé par ONANA (73ème).



SOTOCA (8) : Il a donné son volume habituel, avec beaucoup d'engagement en début de partie et un jeu en déviation qui a posé beaucoup de problèmes à la défense parisienne.

Prséent au départ de l'action du premier but.



OPENDA (9) : Peut-être réservé en vue de ce match, lui aussi, comme toute l'équipe, a répondu présent. Ses appels et s avitesse ont posé des problèmes constants à Paris.

Buteur en profondeur sur l'ouverture de Fofana, et il aurait pû remettre ça. Auteur de la talonnade décisive pour Claude-Maurice pour le but du 3-1.

Il sort à un quart d'heure de la fin, pour SAID, qui avait la capacité de porter un peu plus le ballon.