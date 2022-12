La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant le PSG

On enchaine en Ligue 1 en ce jour de réveillon avec la réception à venir du Paris Saint-Germain, demain 1er janvier à 20h45. Franck Haise fait le point.

Le groupe



David Pereira Da Costa, sera peut-être forfait (tests aujourd'hui). Medina incertain, décision demain.

Alexis Claude-Maurice, sera évidemment disponible.

Le boxing day



F.H. : "On se couchera plus tôt. Ce sera un 1er janvier un peu spécial, mais c'est sympa.

Ca reste un match de championnat, avec trois points en jeu. Mais ça reste spécial."



Le PSG



F.H. : "Les joueurs sont vites revenus pour être dans la compétition, comme M'bappé. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour les prendre. Il faudra répondre présents.

Il y aura plus de possibilités en transition que jeudi soir contre Nice. Il faudra être prêts même si on a pas eu le temps de préparer toutes les éventualités sur le plan tactique."



Match à enjeu



F.H. : "On a juste la pression de faire le meilleur match possible. On essaie de bousculer la logique depuis qu'on est remontés en Ligue 1, on y arrive parfois. C'est notre objectif. On essaie d'être à la hauteur à chaque fois et de donner le maximum pour nous et nos supporters.

Pour espérer un résultat positif il faudra faire un très très gros match face à une équipe de ce calibre. A un niveau collectif et individuel, mais même ça ça pourrait ne pas suffire."



100 matchs officiels pour le coach



F.H. : "Je ne les aient pas vus passer, c'est plutôt bon signe! Je n'arrive pas à en ressortir un en particulier. Depuis la remontée en L1 on en a eu plusieurs avec du spectacle et des émotions. A chaque fois on a progressé, j'espère que pour les 100 prochains on continuera à avancer."



Souhaits 2023



F.H. : "Je souhaite à tous un bon réveillon. On conclu une belle année 2022, assez fabuleuse en terme de points et de résultats. On fera en sorte d'essayer que 2023 débute de la meilleure façon possible, mais ce qui m'interésse le plus, c'est la régularité dans nos performances."



Mise au vert!



F.H. : "On se retrouve en mise au vert ce soir en fin de soirée. Donc il n'y aura pas de problème."



M'bappé



F.H. : "Les supporters lensois sont d'abord des amoureux du foot et du jeu. Je pense qu'ils réserveront un bel accueil à M'bappé, pour tout ce qu'il a fait en Equipe de France."