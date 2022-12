OGC Nice - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match OGC Nice - RC Lens qui s'est joué ce jeudi. Les lensois enregistrent un match nul et vierge, 0 à 0.

Très dominateurs en première période, les lensois ont vu les débats se ré-équilibrer en seconde. Dangereux principalement en contre, les niçois n'ont pas plus trouvé le supplément qu'il fallait pour ouvrir la marque, laissant sur leur pelouse un point somme toute logique à Lens.

SAMBA (7) : Le portier lensois est reparti sur de bonnes bases, comme son équipe, avec plusieurs arrêts à son actif.



MEDINA (7) : L'argentin a réalisé une très bonne partie, jusqu'à sa sortie vers la la 64ème minute par HAIDARA. Rarement pris à défaut, il a aussi réalisé beaucoup d'interceptions.



DANSO (6) : La tour de contrôle de la défense a eu un peu de mal sur certaines transmissions et relances, mais sans dommage.



GRADIT (6) : D'abord très en jambes (il s'est retrouvé en position de marquer sur la première occasion franche du racing à la 7ème minute), il a un peu perdu le fil en seconde période, en témoigne son carton jaune reçu après un début de bagarre avec Diop.



FRANKOWSKI (6) : Volontaire sur son côté droit, le mondialiste s'est montré trop peu précis sur ses centres et corners. Vu la multiplication de ces derniers, il pourra avoir des regrets.



MACHADO (6) : Quelque percées sur son côté mais il a aussi commis beaucoup de fautes. Finalement averti à la 60ème, il a été remplacé en toute fin de match par Le Cardinal, pour sa première en sang et or.



FOFANA (6) : Le capitaine lensois s'est montré en jambes et précis techniquement, mais a aussi parfois trop porté le ballon.



ONANA (5) : Peu en vue dans le milieu à trois composé avec Fofana et Abdul Samed, il a été remplacé vite par Loïs OPENDA. Ce dernier a eu peu d'impact, rappelant ses mauvaises périodes et justifiant le choix de son coach de le faire démarrer sur le banc.



ADBUL SAMED (7.5) : Certainement un des meilleurs lensois ce jeudi soir, il a été omniprésent et a eu la capacité de se projeter en plus de ses nombreux efforts défensifs.



SOTOCA (5) : Il a été aux abonnés absents sur une grande partie du match, contrairement à son habitude. Auteur d'un bon retour défensif tout de même, il a manqué d'impact avec son compère Saïd dans la force de frappe lensoise.



SAÏD (4) : Il a peu de ballons de but, à compter surtout en première période. Averti avant la pause pour un tacle dangereux sur Todibo. Remplacé par le jeune Rémy LABEAU LASCARY (64ème).