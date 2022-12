La confÃ©rence de presse de reprise de Franck Haise

C'est la reprise de la Ligue 1, après une pause de presque 50 jours pour la Coupe du Monde. Le RC Lens reprendra sur les chapeaux de roue, à Nice jeudi soir, puis face au PSG, le 1er janvier à Bollaert-Delelis.

Le groupe



David Pereira Da Costa, touché à l'épaule à l'entrainement, sera forfait. Peut-être forfait contre le PSG aussi. Alexis Claude-Maurice, ne jouera pas en vertue d'une clause dans son prêt, négocié à l'époque par Florent Ghisolfi, aujourd'hui à Nice.

L'OGC Nice



F.H. : "Je ne m'occupe que de la confrontation sportive. C'est la 16ème journée, avec une équipe bien classée (nous), et une qui est attendue à ce niveau-là.

Ils ont fait évoluer leur système depuis leurs matchs de préparation. Comme d'habitude, ce sera un match difficile."



Reprise intense



F.H. : "Je ne me plaint pas. J'ai un groupe avec de la qualité, même si on a des absents pour l'instant, cela permettra à certains de se montrer."



Les mondialistes (Salis, Frankowski et Openda)



F.H. : "Cela va les aider pour l'expérience, la reconnaissance d'avoir joué sous le maillot national. Le club en tirera les bénéfices aussi. Ils ont eu environ neuf jours de vacances. Il leur a fallu une semaine de plus pour revenir dans le rythme. Maintenant ils sont là depuis deux semaines et demi, ils sont prêts.

J'ai discuté avec chacun. Certains ont plus joué. Loïs savait qu'il ne serait pas titulaire. Ils l'ont tout les trois bien vécu. Mais ils auront aussi tout les trois un nouveau sélectionneur, à la prochaine échéance en mars. Ils ont envie d'y retourner, alors ils feront tout d'ici là pour se montrer !"