RC Lens - Clermont Foot : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Clermont Foot qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 2-1, et terminent de la meilleure manière une première partie de saison calendaire par une huitième victoir eà domicile, en huit matchs.

Malgré un but contre son camp d'Abdul Samed, les lensois avaient dominé la première période, sans concrétiser face à des clermontois bien regroupés en défense.

En seconde période, le racing a encore plus accentué la pression, jusqu'à faire craquer le verrou par Saïd, qui avait manqué l'occasion jusque-là. Le but victorieux est venu d'un mouvement collectif amorcé et conclu par Séko Fofana, dont on a retrouvé les projections tout en puissance.



Le RC Lens est assuré de rester second jusqu'au match attendu face au PSG, le 1er janvier. D'ici là, il faudra recommencer une préparation, et reprendre la compétition à Nice, le 28 décembre.

SAMBA (7) : Pas de clean-sheet pour le gardien battu par son coéquipier. Il a néanmoins multiplié les arrêts aux moments clef, dès le début du match, ou bien face à l'ancien lensois Kyei sur une tentative de lob.



MEDINA (7) : L'argentin, non sélectionné pour la Coupe du Monde, a fourni une grosse prestation. Il a souvent gagné du terrain côté gauche, avant d'être un acteur passif sur l'égalisation lensoise.



DANSO (7) : Fidèle à lui-même, il n'a pas laissé passer beaucoup de choses derrière, notamment face à Kyei.



GRADIT (7.5) : Passeur décisif dans le mouvement collectif qui a mené au but victorieux de Fofana, il a lui aussi été souvent présent en couverture, et symboliquement plus présent dans le jeu offensif que défensif.



FRANKOWSKI (7) : Omniprésent dans un jeu offensif qui beaucoup penché sur son côté, le piston masqué a sû varier son jeu après de nombreuses tentatives infructueuses.



MACHADO (5) : Il a reçu moins de ballons que son coéquipier à droite. Il a néanmoins tenté de jouer rapidement avec Saïd, sans succès. Remplacé par un Ismaël Boura toujours aussi volontaire pour montrer ses qualités, dans un temps de jeu si réduit.



FOFANA (8) : Le capitaine a fourni une prestation plus en ligne avec celles qui étaient les siennes la saison passée, avec plus de différences faites balle au pied. Son but, où il est à la fois au départ et à la conclusion de l'action, en est le symbole.



ADBUL SAMED (5) : Sans démériter dans son volume au pressing, le milieu défensif voit sa ligne de stats entâchée d'un but contre son camp, et d'un carton jaune immérité.



PEREIRA DA COSTA (4) : Il a eu trop peu d'impact dans le jeu, alors que la défense resserrée de Clermont pouvait lui permettre de se mettre en lumière. Remplacé par Claude-Maurice (74ème).



SOTOCA (7) : Omniprésent dans le demi-espace à droite, il a été dans la construction de tout les coups sur ce côté. En première période, il jouait avec plus d'intentions directes sur Saïd, sans réussite.



SAÏD (7.5) : Il a de nouveau enchainé avec une titularisation, avec un nouveau but à la clé. Il aurait d'ailleurs pû ouvrir le score bien avant cette seconde période, mais il n'a pas pû reprendre correctement les centres venus de Machado ou Frankwski. Remplacé par Openda (64ème), qui a joué assez nonchalamment, et qui avait certainement déjà la tête au Qatar.