La confÃ©rence de presse de F. Haise avant Clermont

Derniers jours pour le groupe de Franck Haise, avant de voir certains s'envoler pour le Qatar (Openda est le seul concerné pour le moment, en attendant Frankowski dont la sélection est incertaine) et les autres profiter de la trêve.

La réception de Clermont, samedi à Bollaert-Delelis, pourrait permettre au racing de passer cette dernière en tant que dauphin confirmé du PSG, jusqu'à la fin de l'année.

Le groupe



Buksa forfait. Une opération est vraisemblable, pour une nouvelle indisponibilité de trois mois. Cabot et Farinez seuls autres absents de longue durée.

Haïdara suspendu.

Une alerte pour Medina, mais qui sera présent.

Loïs Openda à la Coupe du Monde



F.H. : "Je suis très heureux pour lui. Il venait juste de l'apprendre, après l'entrainement. Comme pour les autres qui iront, même si on aura aussi des déçus."



Clermont



F.H. : "On aborde ce dernier match comme les autres. Ils sont quand même dans le top 10, et sont performants à l'extérieur. Comme la plupart du temps, il faudra donner beaucoup pour avoir un résultat.

Ils ont évolué dans leur système de jeu. Ils sont sur une défense à 5. Ils sont stables en L1, par le jeu. Je suis très méfiant, ils peuvent avoir de la maîtrise, et être tranchants devant. On a bien préparé ce match, mais on continue de le préparer jusque samedi."



Wesley Saïd



F.H. : "On est content de l'avoir en forme. Quand il peut commencer ou bien finir un match, c'est un plus pour l'équipe."



Adam Buksa



F.H. : "On cherchait à avoir un registre plus aérien avec lui, et dans la finition. On voulait d'abord l'avoir à 100% sur le plan physique. Je fait avec les joueurs que j'ai à disposition. J'espérais qu'il ne se blesse pas pour qu'il puisse aller à la Coupe du Monde. Il va d'abord falloir trouver une solution pour bien le soigner, et le retrouver pour la fin de saison.

On attendra les nouvelles de son opération pour décider d'un éventuel recrutement."

Classement



F.H. : "C'est le fruit de notre travail à tous au club depuis plus de 30 mois. C'est la progression du club et du travail de beaucoup de gens. Ce n'est jamais acquis, il faudra maintenir cette régularité."



Equipe de France sans Jonathan Clauss



F.H. : "Il paie le changement de système que le sélectionneur a choisit. Jonathan ne paie pas son début de saison, il est en progression depuis deux ans et demi."



Joseph Oughourlian à la LFP



F.H. : "C'est une bonne nouvelle pour le foot français. Il sait s'entourer et s'investir. C'est une bonne nouvelle pour le club d'être représenté dans cette instance."