SCO Angers - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match SCO Angers - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 2-1.

Largement dominée, la rencontre s'est terminée avec un peu plus d'incertitudes après la réduction du score sur corner par Blazic (87ème). Auparavant, Saïd avait conclu un beau mouvement orchestré par Pereira Da Costa, avec Sotoca en relai. Medina a doublé la mise à l'heure de jeu.

Lens, 2ème, visera une dernière victoire avant la trêve, face à Clermont.

SAMBA (5) : Son match a démarré à quinze minutes de la fin quand Angers a commencé à poser un peu le pied sur le ballon. Pas de clean-sheet ce samedi soir pour Brice Samba, qui a dû s'avouer battu sur un corner. Il conserve le score an boxant une frappe dans les arrêts de jeu. Injustement sanctionné d'un carton jaune pour avoir gagné quelque secondes, alors que l'on a vu des portiers gagner des dizaines d'entre-elles à Bollaert, sans carton...



MEDINA (7) : De retour de suspension, l'argentin a montré beaucoup d'envie, et a été récompensé par son but suite à un coup-franc. Remplacé tôt suite à une gêne musculaire, pour ne prendre aucun risque, par Haïdara.



DANSO (8) : Comme à son habitude, il a rarement été pris en défaut. Il s'est aussi montré aux avant-postes, pour remettre de la tête pour Medina et le second but victorieux.



GRADIT (6) : Le défenseur a laissé peu de possibilité à ses vis-à-vis, mais a aussi été l'auteur d'un tacle dangereux sur Salama. Remplacé en fin de match pour tester Onana en défense centrale.



FRANKOWSKI (7) : Jouant toujours masqué en raison de sa fracture du nez, il a de nouveau livré une belle bataille. Souvent en combinaison avec Sotoca, leur travail conjoint à la récupération a été impressionnant sur la majeure partie du match.



MACHADO (6) : Le colombien a effectué une prestation dans la lignée de ses dernières sorties, très généreux dans l'effort et parfois très habile techniquement. Remplacé en fin de match par Boura.



FOFANA (7) : Il s'est peu montré offensivement, sauf sur deux tentatives qui auraient pû mériter meilleur résultat. Défensivement, il a oeuvré à la récupération avec ses proches coéquipiers.



ADBUL SAMED (6) : Il a été le premier à mettre l'intensité qui a submergé les angevins pour la majeure partie du match. Pris en défaut sur le corner de la réduction du score.



PEREIRA DA COSTA (7) : Une nouvelle belle partie du jeune meneur de jeu. Sa balle donnée en louche pour Sotoca, qui délivrera alors la passe décisive pour Saïd, met en lumière une prestation aboutie. Remplacé par Claude-Maurice.



SOTOCA (8) : Un match 100% estampillé Sotoca qui a beaucoup pressé, et parfois compensé les efforts similaires de Franckowski avant de se montrer décisif. Son contrôle et sa passe pour le but de Saïd viennent ajouter un nouveau point à ses statistiques de la saison.



SAÏD (7) : Une nouvelle fois titulaire, malgré le triplé d'Openda la semaine passée, il a répondu présent dans la surface en ouvrant le score. Remplacé assez vite par Openda, qui avait besoin de jouer, mais aussi pour le protéger.