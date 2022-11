La confÃ©rence de presse de F. Haise avant Angers

Il reste deux matchs avant la trêve pour la Coupe du monde, et le RC Lens affiche une ambition simple : Conserver sa place de poursuivant du PSG en s'imposant d'abord à Angers, lanterne rouge de L1, samedi, avant de conclure cette première partie de saison historique contre Clermont dans neuf jours. Franck Haise fait le point sur son effectif.

Le groupe



Buksa encore forfait (fracture de fatigue à la cheville). Absent jusqu'à la trêve, il voit le Coupe du Monde s'éloigner.

Cabot et Farinez seuls autres absents de longue durée.

Medina de retour de suspension.

Angers



F.H. : "On s'occupe de nous. Des adversaires sont dans de bonnes périodes, d'autres non. Ils vont vouloir inverser la tendance. On cherchera à toujours bien défendre, et mieux attaquer. Ils ont des joueurs de qualité. Ce ne sera jamais un match simple.

L'an passé ils nous ont posé des problèmes. Ce sera encore le cas, comme contre Clermont aussi."



Meilleur début de saison de l'histoire du racing



F.H. : "Quand on est dans le présent, on se tourne vers le match suivant dès qu'on en a terminé un. C'est un travail collectif. C'est pour ça qu'on en est là. Le reste, on est très heureux d'être là, et je ne regarde pas les "records" que l'on bat."



Coupe du Monde



F.H. : "Notre programme est établi depuis 5, 6 mois, depuis le printemps dernier. Il y aura un stage, une préparation, des matchs. Tout est planifié, comme la date de retour de chacun. On reviendra avec un premier groupe à l'entrainement le 28 novembre.

La seconde semaine, on ira à Marbella (pointe sud de l'Espagne). On y aura une double-confrontation contre Montpellier. Au retour de ce stage, une double aussi contre Le Havre. Il n'y aura pas de match de gala à la Sainte-Barbe. L'effectif serait trop court, et on sera seulement à cinq jours de la reprise. Les équipes de jeunes doivent jouer aussi. On ne serait pas en mesure d'offir le spectacle adéquat."





Massadio Haïdara



F.H. : "Il fait partie du quatuor que j'ai à disposition en défense centrale. Il a répondu présent en axe-droit, axe-gauche. Il faut faire des choix, mais je suis content d'avoir les quatre à ma disposition. Par contre, il sera suspendu dans dix jours contre Clermont."