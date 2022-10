RC Lens - Toulouse FC : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Toulouse FC qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une victoire 3-0 au terme d'une belle soirée de football. Le score, un peu sévère pour les toulousains, aura finalement été dû à Loïs Openda, entrant en jeu, et auteur d'un coup du chapeau. Lens, à deux matchs de la trêve, compte déjà 30 points au tiers du championnat, et est dauphin du PSG.

SAMBA (6) : Moins juste sur certaines de ses relances au pied, il a fait un match appliqué par ailleurs, aidé par l'imprécision toulousaine (0 tir cadré).



HAÏDARA (6) : Il a retrouvé l'axe-gauche en l'absence de Medina, suspendu. Un match propre malgré un avertissement, il a semblé prendre moins d'initiatives, bizarrement, sur ce côté.



DANSO (7) : Dans la lignée de ses dernières prestations, il a été un rempart difficile à bouger pour les attaquants toulousains.



GRADIT (5) : De retour après sa blessure à l'épaule, lui aussi, à l'instar d'Haïdara, a joué assez peu vers l'avant, mais en restant vigilant dans son rôle premier.



FRANKOWSKI (7) : Malgré le masque qui lui protégeait le nez, il a fourni une excellente prestation, avec beaucoup de courses qui se sont terminées par des ballons de but. Malheureusement, ses coéquipiers n'ont pû conclure sur ceux-ci.



ADBUL SAMED (6) : Comme face à l'OM, il a été plus en retrait et a partagé le travail avec Onana. A l'heure de jeu après la reconfiguration tactique de Franck Haise et la sortie d'Onana, on a retrouvé un joueur hargneux au pressing, et il n'est d'ailleurs pas passé loin de l'avertissement.



MACHADO (7.5) : Lui aussi a trouvé son rythme de croisière, et ne semble pas connaitre de trou d'air dans ses prestations jusqu'ici. Généreux et rapide, la solution aurait pû venir de lui aussi en première période. Remplacé par BOURA (84ème).



FOFANA (6) : Le match du capitaine aurait pû nettement pencher du bon côté, mais il a pêché dans toutes ses tentatives face au but. Positionné un peu plus haut qu'à l'accoutumée grâce à ce milieu renforcé par Onana, il a ainsi eu plusieurs occasions d'ouvrir le score. Il manque enfin un pénalty à la 50ème minute, son tir ayant été trop facile à lire pour Dupé.



ONANA (6) : Aligné d'entrée comme à Marseille, il a été le penchant, à droite, de Seko Fofana. Précis dans ses passes, il a cependant nettement moins pesé sur le jeu offensif. Remplacé par SOTOCA (56ème), dont l'entrée conjointe avec Openda a débloqué le match.



PEREIRA DA COSTA (7) : Il a été le plus dangereux des offensifs durant la première période. Il acquière ensuite le pénalty pour Fofana. Remplacé par Claude-Maurice, auteur d'une très bonne entrée, puisqu'il est à créditer de deux passes décisives pour Openda.



SAÏD (6) : Titulaire surprise, seul à la pointe de l'attaque, il s'est beaucoup excentré pour que ses coéquipiers puissent se montrer dangereux. Remplacé par OPENDA (56ème), auteur du premier hat-trick de sa carrière pro. Clinique sur tout ses ballons, l'attaquant belge ne pouvait guère mieux répondre à son coach, qui l'avait critiqué sur ses dernières performances (zéro but en 6 matchs).