La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant la rÃ©ception de Toulouse

Après avoir battu une nouvelle fois l'OM au Vélodrome, les lensois tenteront de valider ce superbe résultat en recevant le Téfécé, dès vendredi soir à Bollaert-Delelis. Franck Haise fait le point.

Le groupe



Gradit apte à retrouver le groupe. Frankowski s'entrainera et sera disponible, avec un masque (fracture du nez). Openda très incertain (contusion). Buksa très incertain également (cheville).

Medina suspendu.

Openda



F.H. : "C'est encore un jeune joueur. Il a eu un début de saison tonitruant. Il vient d'un championnat plus fermé. Il doit s'adapter à la L1. Il a du travail pour progresser, notamment quand il est sous pression. Je suis confiant, patient, mais exigeant."



Toulouse



F.H. : "Il n'y a pas de calendrier favorable. Il n'y a jamais de match simple à gagner. En trois ans on a peut-être eu un match facile! Ni contre Toulouse, Angers ou Clermont, ce n'est pas parce qu'on sera favori que ce sera facile."



Evolution dans la concentration



F.H. : "On a franchi un vrai cap, dans la concentration dans les matchs. On a une meilleure lecture des situations, dans les adaptations aussi comme face à Marseille. On avait inversé la tendance en seconde mi-temps."



Défense centrale sans Medina



F.H. : "Ca va dépendre, si Gradit est capable d'attaquer le match, Haïdara reprendrait l'axe-gauche. Sinon, on avisera..."



Philippe Montanier



F.H. : "J'avais une bonne relation avec lui ici. J'avais dit qu'il avait une grande part dans notre montée en L1, lui et Mickaël Debève. Il a beaucoup de qualité, et il n'a pas à les prouver."