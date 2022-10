Marseille - Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match OM - Lens remporté 1 à 0 par les lensois. Au terme d'un match face à une forte opposition, le racing a retourné la situation en seconde période.

Dominés dans le pressing et l'intensité physique en première période, les lensois ont fait le dos rond puis ont retourné le match dans le second acte, en déployant leur jeu habituel face à des marseillais devenus amorphes.

David Pereira Da Costa a connu la réussite que n'ont pas eu ses coéquipiers, en frappant de loin et voyant sa tentaive détournée terminer sous la barre transversale de Pau Lopez.

Le RC Lens est provisorement 2ème de Ligue 1.

SAMBA (8) : Plaque tournante, malgré lui, du jeu lensois en première période, il a sorti les arrêts qu'il fallait en seconde pour garder son équipe dans le match.

Il s'illustre notamment face à M'bemba à l'heure de jeu.



HAIDARA (7) : Il a été une fois de plus propre dans ses interventions, parfois in-extremis. Toujours un gage d'un match sérieux puisqu'il joue faux-pied.

Averti à la 50ème.



DANSO (8) : Encore impérial devant son gardien, il a été l'un des hommes du match. S'il a été pris en défaut, il s'en ai toujours sorti, et a remporté la large majorité de ses duels.



MEDINA (7) : Pas tout à fait au niveau de son compère Danso, on s'attendait à voir l'argentin évoluer comme un poisson dans l'eau dans ce match intense et il a plutôt bien négocié celui-ci.

Il délivre le ballon de but pour David Pereira Da Costa.



FRANKOWSKI (6) : Le polonais a donné (il sort de ce match le nez fracturé) alors que la concurrence est devenue nulle sur son côté.

Son apport offensif a encore été un peu décevant.



MACHADO (5) : Le colombien a aussi beaucoup donné, mais avec peu de réussite sur ce qui a entreprit, que ce soit offensivement ou défensivement.

Remplacé par Ismaël Boura à dix minutes de la fin.



ABDUL SAMED (6) : Il a surtout veillé à rester en position derrière Fofana et Onana. Le partage du travail avec ce dernier a peut-être nuit à son impact au milieu.



FOFANA (8) : Le capitaine a élevé son niveau de jeu à un point que l'on n'avait plus vu depuis un moment. Il a souvent permis à son équipe de reprendre son souffle quelque précieuses secondes quand il s'agissait de ressortir le ballon sous le pressing intense des olympiens en 1ère mi-temps.

En seconde, il a été beaucoup plus présent devant, et aurait ouvrir le score malgré quelque choix assez personnels.



ONANA (4) : Titulaire surprise au milieu, il a commis beaucoup de fautes et a écopé d'un carton jaune (38ème), poussant son coach à le sortir dès la 56ème minute.

Remplacé par Pereira Da Costa. Ce dernier a eu un impact immédiat sur la rencontre, avant d'inscrire le but vainqueur, aidé par Balerdi.



OPENDA (5) : Lui aussi sorti dès la 55ème, il avait pourtant pû utiliser sa puissance et sa vitesse.

Esseulé en première période, il aurait mérité plus de temps en seconde. Remplacé par Wesley Saïd.



SOTOCA (5) : Son volume a permis de boucher les trous quand Lens était sous pression. Comme d'habitude, son apport offensif en a souffert malgré une ou deux situations.

Averti à la 34ème pour une faute sur Rongier.