La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Marseille

Après avoir renoué avec la victoire face à Montpellier, el RC Lens devra élever son niveau de jeu face à l'OM, samedi, au stade Vélodorome. Franck Haise revient sur la semaine d'entrainement en amont de ce match phare de la 12ème journée.

Le groupe



Farinez et Gradit toujours seuls absents. Ce dernier a repris l'entrainement collectif, amménagé. Il devrait être de retour pour Toulouse.

Opération mardi pour Jimmy Cabot sur son ligament croisé. La saison est terminée pour le piston droit...

Sans Jimmy Cabot



F.H. : "On regarde les joueurs à notre disposition. Il n'y en a pas cinquante-mille. On peut regarder les faux-pieds. Frankie est l'option numéro 1. On a fait venir des jeunes de la réserve, mais on n'a pas de véritable piston droit hormis Mamadou Thiam, qui est loin de la L1 mais qui s'entraine avec nous. Je connait les jeunes de la Gaillette. En fonction des besoins, ils peuvent apparaitre dans le groupe."



Retrouvailles avec Jonathan Clauss



F.H. : "On sera contents de le retrouver. Mais cela fait partie du foot. Pendant deux ans, il a tout donné pour l'équipe et donné beaucoup de bonheur ici."



L'OM



F.H. : "Ils ont beaucoup de qualité, d'intensité, et de capacité à maitriser. C'est une équipe très complète, qui le montre aussi en Ligue des Champions. Igor Tudor montre à tout le monde qu'il peut faire de très très belles choses, malgré des critiques précoces.

C'est une force collective. Avec un effectif large et qui est là pour jouer sur deux tableaux. Sanchez est un joueur hors-normes. Sans parler d emoyens, c'est actuellement un concurrent direct. On est sur le podium, tant qu'on y est, on se battera pour y rester."



Etat physique



F.H. : "Montpellier a été notre premier match sur le volume de courses, et surtout sur les courses à haute intensité (>25km/h). On est pas trop mal sur le plan physique! On a fait trente minutes timides, ensuite il n'y avait pas photo."





Junior Onona



F.H. : "On le suivait. Je suis très content de son arrivée. Il y a une équipe qui tourne, et une doublette de milieux qui fai de bonnes choses. Junior franchit des caps, à un moment, il pourra apparaître. Il n'a pas plus travaillé en défense qu'avant. Hormis sur 2 ou 3 séances mixtes, mais pas récemment."