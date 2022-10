Lens - Montpellier : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Montpellier, remporté 1 à 0 par les lensois. Au terme d'une prestation guère au niveau de ce qu'avaient habitués les joueurs à leur public de Bollaert-Delelis, surtout en première période, ce sont les entrants qui ont énergisé leur équipe pour finalement l'emporter.

Jimmy Cabot et Wesley Saïd, le buteur du soir, en particulier, auront permis au racing de remonter sur le podium, en attendant l'OM.

SAMBA (6) : La soirée a été relativement tranquille pour le portier lensois qui a surtout dû négocier les situations au pied. Il ressort du match avec une nouvelle clean-sheet.



HAIDARA (5) : Un peu plus en délicatesse que lors de ses deux précédents matchs, il a parfois amené le surnombre sur le côté droit, sans réussite.



DANSO (8) : Le meilleur titulaire lensois hier soir. Il a de nouveau régné sur tout les ballons arrivant dans sa zone, et a aussi montré pas mal d'habileté dans la relance.



MEDINA (6) : L'argentin a réalisé un match propre, hormis l'avertissement reçu, mais il a peu utilisé ses remontées de balles pour créer des décalages.



FRANKOWSKI (5) : Titularisé à droite, il a perdu des points face à Jimmy Cabot qui a réalisé en une demi-heure tout ce que le polonais n'avait pas réussi à apporter.



MACHADO (6) : Moins précis dans ses prises de balles et ses centres, son volume de jeu n'a néanmoins jamais failli, et ce jusqu'au terme du match.



ABDUL SAMED (7) : Propre et efficace dans son pressing au milieu de terrain, on l'a aussi moins vu prendre les devants, hormis sur un ballon offert à Openda.

Remplacé en fin de match par Poreba, pour gagner un peu de temps.



FOFANA (5) : Le capitaine n'aura de nouveau peu brillé. Auteur d'une meilleure seconde période, il avait mieux à faire dans les quelque mouvements sur lesquels il était impliqué.



CLAUDE-MAURICE (5) : Titularisé à la place de Pereira Da Costa, lui aussi n'aura pas donné raison à son coach.

"DPDC" lui, est surtout à créditer d'une frappe qui aurait pû plier le match à dix minutes de la fin.



SOTOCA (5) : Présent sur beaucoup de coups, il a aussi toujours raté son dernier geste. La solution aurait pourtant pû venir de lui, et ce dès la première période.



OPENDA (4) : Peu en vue, il rate son duel avec le portier adverse à la demi-heure de jeu. Remplacé après cela par Wesley Saïd (61ème), qui est le buteur du soir sur un ballon perdu par Savanier (67ème) et qui confirme son statut de super-sub.