La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Montpellier

Exit le derby perdu à Lille, le RC Lens se projette vers la réception de Montpellier, samedi soir à Bollaert-Delelis. Franck Haise, fraîchement nommé manager général, et qui a (encore) prolongé cette fois-ci jusqu'en 2027, revient aussi sur l'actualité extra-sportive du club.

Le groupe



Farinez et Gradit toujours seuls absents. Ce dernier a repris l'entrainement individuel avec le ballon.

Manager général



F.H. : "Les nouvelles missions seront décidées dans les prochains jours avec le président. Mon rôle d'entraineur ne bougera pas. Depuis un moment j'avais déjà dépassé ce rôle. On a discuté depuis plus d'un an sur le recrutement, la transversalité... La gouvernance sera plus officielle, un peu différente, mais sans bouleverser les choses."



Derby perdu



F.H. : "C'est une déception, on n'avait plus l'habitude perdre. Mais surtout car on souhaitait mettre ce match dans la lignée de nos sic derniers mois. A la mi-temps, on est frustrés d'être menés. Après, on a joué avec moins de structure, plus de précipitation. C'était insuffisant.

Je ne sais pas si c'était un accident, mais la seconde mi-temps ne ressemblait pas à l'équipe. L'énergie qu'il y avait n'est pas allée dans le bon sens. C'était une semaine particulière alors c'était probablement un accident."



Prestation athlétique



F.H. : "Nos statistiques sont encore supérieures à celles de nos adversaires. On peut toujours se dire de changer des joueurs, surtout après coup quand on a perdu. Mais la réalité c'est que les titulaires étaient très performants depuis le début de saison. Je ne changerais pas mes choix contre Lille, mais peut-être ce week-end."



Dispositif tactique contré



F.H. : "Nos adaptations sont plutôt positives. Chaque semaine, on travaille régulièrement des variations dans les duos, les systèmes, les animations offensives. Parfois on arrive à répondre, parfois c'est plus compliqué, comme contre Lille en deuxième période."



Montpellier



F.H. : "On va aborder le match comme d'habitude, avec du rythme et de l'intensité. Il faudra se méfier de leurs joueurs offensifs, et de leurs transitions."

Florian Sotoca



F.H. : "Ce qui compte c'est ce qu'il offre chaque jour depuis qu'il est au club, en tant que joueur et en tant qu'homme. Il était là pour la montée.

Sur le court terme, lui et les joueurs ont été affectés, mais depuis mardi il y a eu de bonnes séances à l'entrainement, et une équipe prêt à retourner au combat. Ca fait partie d'une saison. Il s'est excusé sur les réseaux sociaux, mais je ne pense pas qu'il devait en faire. On s'excuse quand il y a une faute intentionelle. Des pénalty, il n'en a pas raté 19 sur 20..."



Facundo Medina



F.H. : "Il reste un jeune joueur et il a beaucoup évolué depuis deux ans et demi, il est beaucoup plus structuré dans ses performances, et en dehors des terrains."