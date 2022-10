Franck Haise devient manager gÃ©nÃ©ral, GrÃ©gory Thil directeur technique

On connait désormais les détails de la réorganisation du club au plus au niveau du secteur sportif suite au départ de Florent Ghisolfi: Franck Haise va changer de stature, et devient manager général, un rôle étendu de son poste d'entraineur de l'équipe première, et Grégory Thil devient directeur technique.

Ce changement de titre de Franck Haise s'accompagne d'une nouvelle prolongation, jusqu'en 2027, alors que le coach avait déjà resigné en mai dernier, jusqu'en 2025.

Grégory Thil lui, ne prends pas le poste exact de Florent Ghisolfi, puisque c'est celui de directeur technique qui lui est proposé.

Les détails des missions supplémentaires de chacun devront encore être précisés, mais on sait d'ors-et-déjà que les deux hommes auront donc des responsabilités étendues et transversales sur tout le club. En l'état, on peut aussi penser que l'équipe de recrutement devra être renforcée dans les semaines à venir, puisque ce changement de mission pour Grégory Thil vient s'ajouter au départ de Ghisolfi dans ce même secteur.