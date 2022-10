LOSC - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le derby LOSC - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 1 but à 0.

Malgré une première période dominée statistiquement, le scénario du match a mené les lensois à perdre ce premier derby de la saison. Plus dangereux que leurs homolgues pendant plus d'une demi-heure. ils ont acquis un pénalty, manqué par Sotoca à la 14ème minute. Après un long arrêt de jeu, les lillois ont repris peu à peu le contrôle du match. C'est à la fin de la première mi-temps que Massadio Haïdara, sur un corner, a concédé un autre pénalty, cette fois-ci transformé par le LOSC.



La seconde période a été maitrisée par les lillois, malgré les intentions offensives lensoises et 7 minutes de temps additionnel. Pas assez pour voir les entrants Frankowski, Claude-Maurice, ou Buksa, impacter la rencontre.

Lens met un terme à sa série d'invincibilité, et devra prouver être capable de se relever rapidement, face à Montpellier, samedi prochain à Bollaert-Delelis.

SAMBA (6) : Peu mis à contribution en première période, il l'a été beaucoup plus en seconde où il a gardé son équipe dans le coup.



MEDINA (5) : Dans la lignée de ses bonnes prestations, il a quand même été en ton en-dessous, surtout après son avertissement reçu à la 36ème minute.



DANSO (5) : Peu pris en défaut, il a effectué de bonnes interceptions. Mais son intervention sur Djalo et long arrêt de jeu qui a suivi a permis aux lillois d'inverser la tendance du match, qui allait s'avérer décisive.



HAÏDARA (3) : Sous pression dans l'axe-droit, il a essayé de bien faire et n'a d'ailleurs pas démérité. Mais il entâche considérablement son match en enlaçant son adversaire pour concéder le pénalty décisif. Averti par la même occasion, il a été remplacé par BUKSA, qui a semblé mieux en jambes, mais sans pouvoir peser sur le match.



CABOT (5.5) : Il a commencé son match en entrant dans le vif du sujet avec un carton jaune dès la 4ème minute, pour un excès d'engagement à la récupération. L'accumulation de corners lensois qu'il a tirés auraient pû mener à quelquechose de mieux. On l'a vu tenter dans son couloir, parfois de manière un peu trop individualiste, symptôme d'un axe Cabot-Sotoca qui n'a pas fonctionné hier. Remplacé par FRANKOWSKI, auteur d'une bonne entrée.



MACHADO (7) : Peut-être le meilleur lensois sur le terrain dans ce derby, sa vitesse et sa justesse technique a permis aux lensois de se montrer dangereux devant les buts de Chevalier. Averti lui aussi, il a été remplacé par un BOURA plein de caractère, mais qui a pû confondre panache et mauvais choix.



FOFANA (5) : Le meneur lensois a subit beaucoup de fautes, et a dû reculer pour organiser le jeu. En conséquence, son impact a encore été trop limité.



ADBUL SAMED (7) : Il a eu une belle attitude dans ce match engagé, et effectué son pressing habituel, sans pouvoir non plus tirer son équipe vers le haut.



PEREIRA DA COSTA (6) : Comme à son habitude, il a pû montrer son aisance technique, et a été présent au pressing sans avoir peur de s'engager. Insuffisant en matière de différences, il a été remplacé par Wesley SAÏD, qui n'a pas pû négocier beaucoup de ballons intéressants dans une seconde période non maîtrisée.



SOTOCA (3) : Même avant de rater son tir sur le pénalty acquis par Machado, il ne semblait pas dans le ton du match. Moins présent pour combiner avec Cabot, il a semblé atteint par le scénario du match. Remplacé dès la 68ème minute par Alexis CLAUDE-MAURICE, qui s'est illustré par une frappe de loin qui prenait la direction de la lucarne (70ème). Mais Chevalier veillait.



OPENDA (6) : Il a été intéressant dans l'utilisation de sa vitesse en début de match. Dommage que peu de ses coéquipiers aient pû suivre. Il s'est éteint à l'heure de jeu, malgré un front d'attaque renforcé.