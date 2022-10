Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse avant le derby

Après une belle victoire face à Lyon, le RC Lens a vite enchaîné sur la semaine du derby, qui aura lieu dimanche soir au stade Pierre-Mauroy. Contrairement aux saisons passées, le racing l'aborde dans le statut du favori. Le satde lillois devrait lui être plus que jamais rempli de supporters sang et or. Franck Haise a donné la traditionelle conférence de presse d'avant-match.

Le groupe



Gradit toujours seul absent.

Florent Ghisolfi



F.H. : "J'aimerais d'abord le remercier pour le travail effectué au club. Il avait aussi insisté pour ma nomination il y a 30 mois. Dans le foot, il y a des départs, de coachs, de joueurs... Et aussi de directeurs sportifs. On aurait aimé continué à travailler avec lui, mais c'est son choix personnel. Le club continuera d'être là.

J'ai été mis au courant lundi. On s'est tous exprimés, moi jeudi face au groupe. Les joueurs sont attachés au DS qui l'ont fait venir, mais ils connaissent le foot."



Favori dans le derby



F.H. : "Ce qui compte c'est d'être dans la continuité de ce qu'on produit depuis plusieurs mois. Dans un match qui sera particulier et où il faut se préparer à tout. Lille pourra nous poser des problèmes, ils en posent à tous.

C'est une équipe qui cherche à créer du jeu. Notamment dans les sorties de ballons. Depuis quelque matchs, il subissent moins d'occasions. Ils se sont équilibrés."



Performance défensive



F.H. : "On avait déjà, la saison dernière, réussi à équilibrer notre jeu défensif. C'est une continuité à avoir aussi, ne pas s'arrêter sur nos trois dernières clean-sheets."



Joker défensif



F.H. : "On travaille toujours sur le dossier du remplacement de Christopher Wooh. On ne sait pas si ce sera un joker ou un recrutement au mercato hivernal."

Wuilker Farinez



F.H. : "Il fait des allers-retours dans des centres médicaux entre la France et l'Espagne. Il n'y a pas de calendrier, il ne devrait pas être de retour cette saison."



Jimmy Cabot



F.H. : "Jimmy avait d'abord dû revenir à un niveau atlétique de 100%. Ca lui a permis d'avoir le temps de s'imprégner de nos principes. Il est monté en puissance. Pour la concurrence, j'essaie de faire la meilleure équipe."