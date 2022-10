RC Lens - Lyon : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Lyon, qui a vu les lensois obtenir une victoire de prestige sur le score final de 1 à 0.

Florian Sotoca a été le héros de la soirée en transformant un pénalty en fin de match. Les lensois, très dominateurs, ont longtemps poussé pour obtenir cette ouverture du score, alors qu'un résultat plus large aurait été sans doute plus logique.

Lens reste dans le wagon de tête, et est toujours invaincu en L1, à une semaine du derby.

SAMBA (7) : Peu mis à contribution sur sa ligne, il a eu parfois un peu de chance (barre de Lacazette en première mi-temps), mais a surtout beaucoup utilisé son jeu au pied, avec parfois une justesse de très haut niveau.

HAIDARA (7) : Toujours titulaire en défense centrale, à droite, en l'absence de Jonathan Gradit, il s'est montré à la hauteur en étant parfois présent in-extremis. A l'aise aussi dans la relance, sur ses quelques tentatives dans ce domaine.

DANSO (8) : Impérial dans les airs, il n'a aussi jamais été pris de vitesse. Il reprend aussi de la tête un corner, sans pouvoir cadrer.

MEDINA (8) : Lui aussi n'a jamais été pris à revers, et lui aussi a pesé offensivement. Présent sur le pénalty acquis en fin de match, il s'était aussi montré en contre-attaque, où il manque l'ouverture du score. On ne lui reprochera pas d'avoir manqué un geste d'attaquant.

CABOT (7) : Après 20 premières minutes où il n'a pas semblé dans le même tempo que ses coéquipiers, ralentissant les combinaisons, il s'est progressivement montré de plus en plus dangereux. Ses retours et son énergie sur les phases défensives n'ont jamais fait défaut, en revanche.

MACHADO (7) : De belles interventions derrière, et beaucoup de courses et de remontées de balles, il a aussi apporté, dans un registre différent de celui de J. Cabot. Ne lui a manqué qu'un mouvement décisif, ce qui aurait pû être le cas en première période.

Remplacé en fin de match par Frankowski.

ABDUL SAMED (7) : Comme à son habitude, il a harcelé le porteur du ballon adverse. Lui aussi a tenté sa chance, par deux fois, sans succès.

FOFANA (7) : Même s'il a moins pesé, et n'a pas eu beaucoup de réussite quand il s'agissait de faire la différence, il a toujours sû orienter le jeu lensois. Remplacé en fin de match par Onana.

PEREIRA DA COSTA (5) : Beaucoup d'activité, mais il n'a pas sû se montrer assez inspiré dans la dernière passe. Ses tentatives de tir ont toutes échouées. Remplacé par Claude-Maurice.

SOTOCA (7.5) : Encore le héros du soir, il n'a pas tremblé quand il a s'agit de transformer le pénalty de la victoire. Avant cela, il avait ratissé le demi-espace, compensant les prises de risque de ses coéquipiers, et combinant avec Jimmy Cabot.

Remplacé pour l'ovation en fin de match, par Wesley Saïd.

OPENDA (6) : Il a essayé d'utiliser sa vitesse sur deux mouvements, mais ne s'est pas encore suffisamment rendu disponible pour pouvoir être décisif.

Remplacé par Adam Buksa, qui n'a pas pû se montrer.