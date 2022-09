Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse avant Lyon

Après la pause internationale, le RC Lens se prépare à la reprise du championnat avec deux grandes rencontres en perspective: La réception de Lyon dimanche précédera en effet le derby à Lille, une semaine plus tard.

L'OL, concurrent à une qualification européenne, se présentera amoindri et avec les doutes entourant son entraineur suite aux derniers résultats (défaites face à Monaco, au PSG, et Lorient). Côté lensois, Franck Haise fait le point.

Le groupe



Gradit absent, reprendra le footing la semaine prochaine. Encore au moins trois semaines d'absence. Pas d'autres absents.

Calendrier



F.H. : "On a déjà joué Monaco, Rennes, Lorient... Il n'y a pas de match facile en Ligue 1. Il n'y a pas de différence par rapport à d'habitude."



Lyon



F.H. : "Ils restent programmés pour être dans les trois, cinq premières places. Nous on y est depuis 30 mois mais on reste sur de la surperformance. Ils ne vont pas rester très longtemps avec cette mauvaise stat à l'extérieur."



Statut



F.H. : "Nous ne sommes pas de la stature de la 5ème place au championnat. On est en surperformance, on est le 15ème budget. On a le statut en compétition; Sportivement, on est mesure d'être dans les sept premiers. Je suis content d'avoir ce statut, sportivement. Mais ce n'est pas le statut du club. Ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas.

Si on ne met pas tout les ingrédients, notre place sera 10, 12ème. Il faut être à 100%, et parfois on a été à 110, 120%. C'est difficile de tenir cela sur 30 mois! Mon rôle est de faire en sorte que ça continue. On ne doit pas se relâcher sinon on reviendra à une autre place."



Internationaux



F.H. : "Certains ont l'habitude de voyager. Le seul titulaire qui a beaucoup joué c'est Seko. C'est très bien qu'il ait enchainé puisqu'il revenait juste de blessure avant cela. Mais ils sont tous rentrés avec le sourire.

On avait moins de joueurs à disposition alors on a travaillé avec plus de jeunes joueurs de la réserve. On avait encore deux jeunes avec nous aujourd'hui."

Adam Buksa



F.H. : "Il était blessé, il a sa phase d'adaptation en plus. Notre intensité d'entrainement est très très éloignée de ce qu'il connaissait en MLS. On savait qu'il y aurait des étapes, pour qu'il soit à 100%. Je sens que sur les séances il y a des choses qui bougent. Mais on ne passe pas de l'arrêt total à être à 100% en quelque semaines."



Facundo Medina



F.H. : "Facundo est le défenseur qui se projette le plus dans les 5 grands championnats européens. e n'ets pas l'absence de Jo Gradit qui décide si Facundo doit compenser. C'est le match, et le profil des attaquants adverses. Ca dépends de chaque match."



Deiver Machado



F.H. : "Je trouve qu'il revient très très bien cette saison. Il a fait de très bons matchs. Il a purgé sa suspension. Je compte sur lui pour continuer à nous apporter."