FC Nantes - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Nantes - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul et vierge, 0 - 0.

Les lensois acquièrent le point du match nul, et une clean-sheet, dans un match où ils ont été loin du niveau qu'ils avaient montré depuis le début de leur série d'invincibilité -une série qui se poursuit néanmoins-. En manque de créativité devant, les actions de but ont été trop peu nombreuses ou de qualité pour espérer concrétiser. La seconde période a même été beaucoup plus équilibrée pour un FC Nantes qui aurait tout aussi pû l'emporter, sans pour autant mériter plus qu'un point somme toute équitable. Les lensois partent en trêve internationale, où plusieurs d'entre-eux rejoindront leur sélection.

SAMBA (5) : Un peu de nonchalance en début de match. Il s'est repris mais n'a pas eu à s'illustrer.



MEDINA (6) : Il n'a pas commis d'erreurs mais hormis un centre que Florian Sotoca n'a pu reprendre, il n'a pas apporté de plu-value.



DANSO (7.5) : Le meilleur défenseur ce dimanche, il s'est montré impérial dans l'axe de la défense.



HAÏDARA (6) : Titularisé dans l'axe-droit, il a eu un petit temps d'adaptation. Assez intelligemment, il a joué sobrement, bien aidé par son partenaire Cabot sur certaines situations.



CABOT (5) : Des interceptions défensives bien venues, mais un impact limité et frustrant devant. Il doit développer ses automatismes avec ses partenaires.



FRANKOWSKI (6) : Il a parfois dézoné un peu trop, mais il est celui qui a eu le plus d'impact dans le développement des actions offensives. Gêné par Cabot, il avait une grosse situation à la 31ème. Remplacé par BOURA (80ème), plein de volonté et d'énergie, mais qui a confondu vitesse et précipitation.



FOFANA (5) : Le capitaine a commis deux erreurs, inhabituelles et sans conséquences. Il a manqué d'un peu de vitesse et de précision lorsqu'il a fallu conclure, comme le reste de sa ligne offensive.



ADBUL SAMED (6) : Très présent dans l'entrejeu, parfois limite dans l'engagement, son apport offensif est également intéressant. Averti en fin de match pour l'ensemble de son oeuvre.



PEREIRA DA COSTA (6) : Face à un adversaire qu'il affectionne (2 buts contre Nantes la saison passée), son match a été en demi-teinte. S'il n'a pas été décisif cette fois-ci, il a parfois fait la différence, tout en ne négligeant pas certains replis.



SOTOCA (5) : Précieux sur certains retours défensifs, et pour remonter le ballon, il a de nouveau pêché dans la finition. Il regrettera sa reprise manquée de la 25ème minute. Remplacé par KAKUTA (80ème), qui semblait avoir pas mal envie de se montrer face à un club qui souhaitait le recruter.



OPENDA (4) : En dessous techniquement, il a eu beaucoup de mal à se mettre en position favorable pour être trouvé par ses partenaires. Remplacé assez tôt par BUKSA (65ème), le polonais a surtout montré ses limites dans les petits espaces.