Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse avant Nantes

Toujours invaincu en L1, le RC Lens va devoir faire face dimanche à une équipe qu'il n'a pas encore battu depuis son retour dans l'élite : Le FC Nantes d'Antoine Kombouaré, qui revient d'un long déplacement à Bakou en Europa League (défaite 3-0 face au club d'Abdellah Zoubir, Karabagh). Franck Haise fait le point sur son groupe, après une mini-trêve de neuf jours et avant celle des rencontres internationales.

Le groupe



Machado encore suspendu. Gradit et Saïd seuls blessés.

Joker défensif



F.H. : "On a des solutions internes au court terme. Jonthan Gradit en a pour 6 ou 7 semaines. Au mieux on peut le retrouver trois matchs avant la coupure, au pire après. On travaille comme on l'a toujours fait, sans se précipiter, car on a aussi eu le départ de Christopher Wooh.

Avec Massadio on a un gaucher, et non un droitier comme Jonathan. Il faut déterminer à quel moment il faudra fixer, et faire attention sur les opportunités de passes."



Nantes



F.H. : "C'est une équipe toujours très dure à manoeuvrer. Ce sera une équipe qui gardera de la fraicheur malgré les circonstances. On la prépare très sérieusement.

Les anciens résultats ne comptent pas. Ils ont une vraie ferveur avec eux, et peu de défaites à domicile. Pour faire un résultat, il va falloir un gros match."



Série en cours



F.H. : "Tout les joueurs sont au courant de cette série d'invincibilité en cours. Ce n'est pas un élément dans les causeries. Il ne faut pas que cela devienne un discours où il faut éviter de perdre. Je focalise plutôt sur notre volonté de gagner les matchs.

Je ne suis adepte ni du baton ni de la carotte, les jours de repos sont prévus depuis trois semaines, indépendamment de la victoire ou de la défaite. Ils auront quatre jours."



Ignatius Ganago (aujourd'hui à Nantes)



F.H. : "Il a réglé ses problèmes de blessure. Il s'entrainait très bien avec nous. Il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas sa progression. Il lui faut jouer et enchainer."



Florian Sotoca



F.H. : "Il cherche toujours à progresser. C'est un état d'esprit. Il est devenu un joueur très complet. Cette saison, je suis très satisfait du nombre de ses tentatives de tirs."



Brighton, qui a inscrit le coach sur sa short-list



F.H. : "C'est comme les joueurs, quand ils sont sollicités. C'est une reconnaissance de valeur, de travail. Mais je suis ici pour parler de Lens et de Nantes."