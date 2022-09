RC Lens - ESTAC Troyes : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - ESTAC Troyes qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0 et occupent provisoirement la place de leader du championnat, avec 17 points.

Si les lensois auraient pû ouvrir le score plus rapidement, et faire le break à plusieurs reprises, l'essentiel avec les trois points de la victoire est bien là. Jimmy Cabot et Kevin Danso se sont illustrés ce soir dans une équipe qui en plus de faire face à un bloc troyen regroupé, a été remaniée plusieurs fois et de manière peu habituelle dans le match. D'abord avec la sortie sur blessure de Gradit, ensuite avec l'entrée à la pause de Seko Fofana, et enfin avec les changements qui ont vu les recrues Claude-Maurice et Buksa terminer le match.

SAMBA (6) : Il n'a pas eu beaucoup à s'employer mais a été présent pour faire l'arrêt conservant le score. Dans la lignée de ses dernières bonnes prestations dans sa gestion de la défense.



MEDINA (7) : L'argentin a effectué une belle partie, endossant un rôle de leader de la défense en plus de relanceur. On l'a même vu sauter quelques lignes en se muant en centreur grâce aux espaces libérés devant lui.



DANSO (7) : Unique buteur de la soirée, où il a été trouvé dans la surface par un centre de Frankowski sur coup de pied arrêté. Costaud derrière, il a aussi parfois bien relancé pour tenter d'exploiter les contres.



GRADIT (-) : Non noté; Jonathan Gradit est resté un quart d'heure sur le terrain. Blessé à la clavicule, il pourrait être absent jusqu'en décembre.



CABOT (7.5) : Intenable sur le côté droit, il a multiplié les centres mais a aussi varié son jeu en rentrant parfois sur son pied gauche. Il a aussi effectué de précieuses interventions et retours en défense. On regrettera quelque attitudes notamment celle qui lui vaut un carton jaune.



HAÏDARA (6) : Il a débuté piston gauche pour rapidement passer dans l'axe-droit de la défense, après la sortie de Gradit. Il a joué sobrement cette partie, vu les circonstances.



POREBA (6) : Il n'a pas démérité et semble en progrès après trois titularisations. Son remplacement à la mi-temps semblait programmé pour le retour de Seko Fofana.



ADBUL SAMED (7) : Il a été très intéressant en première période, très agressif et présent à la récupération. Un peu trop prompt à la relance, il s'est peut-être parfois précipité. Un peu moins omniprésent avec Fofana à ses côtés.



PEREIRA DA COSTA (6) : De bons retours, mais il a eu moins de ballons offensifs à négocier qu'espéré. La solution pour le break aurait pû venir de lui. Remplacé par CLAUDE-MAURICE, plutôt mobile mais à revoir.



SOTOCA (6) : Comme d'habitude, il a été très présent dans l'animation offensive, surtout avec un Cabot en forme sur son côté. Quelques mauvais choix, et trois grosses opportunités (57ème, 68ème, 78ème) où il a manqué d'un peu de précision.



OPENDA (5) : Après avoir démarré le match avec un poteau, il a eu plus de mal à être disponible pour ses partenaires dans un bloc troyen resserré. Remplacé par BUKSA, qui a semblé assez peu en jambes pour sa première, notamment en manquant de vivacité pour reprendre un ballon de Claude-Murice en fin de match.



FOFANA (6) : Le capitaine a fait son retour à la pause. Après quelque minutes pour se mettre dans le tempo, il a eu un excellent quart d'heure. Plus en retrait ensuite alors que toute l'équipe était attentiste, malgré ses dézonages.



FRANKOWSKI (7) : Entré après un quart d'heure de jeu, on a retrouvé Frankowski sur le côté gauche. Très intéressant sur ce flanc, comme la saison passée, il a été décisif sur la coup de pied arrêté menant au but de Danso.