Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse avant Troyes

Après un match nul face à Reims, le RC Lens peut ré-enclencher la première face à Troyes, vendredi soir à Bollaert-Delelis. Franck Haise a donné sa conférence de presse d'avant-match ce mercredi.

Le groupe



Machado suspendu. Louveau et Saïd blessés.

Adam Buksa, qui a repris l'entrainement collectif, sera probablement dans le groupe. Pas de match prévu en équipe réserve.

Troyes



F.H. : "Ils ont eu un début compliqué. Maintenant, ils restent sur plusieurs bons résultats, avec des gros matchs. Ce sera une équipe dangereuse."



Ambiance au club



F.H. : "Que la spirale soit bonne ou non, ce qui compte c'est l'équilibre. Il ne faut pas en rajouter ou surjouer. C'est mon rôle de garder cette stabilité."



Calendrier chargé pour certains



F.H. : "Je ne m'occupe pas trop des autres équipes. Ce qui m'importe, c'est notre trajectoire. Garder l'investissement, le focus, des joueurs à l'entrainement."



Reims



F.H. : "J'aime bien Monsieur Wattellier mais je n'aime pas quand il nous arbitre contre Reims. Encore une fois, je pense qu'on avait droit à un pénalty, sans ambiguïté."





Adam Buksa



F.H. : "Il a fait tout les déplacements car il veut voir les matchs en direct. Il est comme tout le groupe, concerné. Il cherche à comprendre notre plan de jeu. Ces deux derniers jours, on a eu deux séances en individuel pour décrypter notre projet de jeu. Il a déjà compris beaucoup de choses."



Ismaël Boura



F.H. : "Tout les joueurs revenant de prêt connaissent une évolution. Ismaël n'avait jamais bougé de Lens. Il a pas mal joué avant d'être blessé. Ca a été une bonne expérience. Je le connait depuis 5 ans. Il a toujours été engagé, réservé au départ, qui a grandit, etc... J'ai toujours été content de ce qu'il a donné. Il progresse, il peut évoluer dans différents postes en défense. Peut-être quatre sur les cinq! Il fait partie intégrante du groupe."



Jimmy Cabot



F.H. : "On a dû faire face à une longue blessure quand il est arrivé. Il a fallu y aller par étapes. Il est arrivé à un niveau très intéressant, et il a intégré nos principes de jeu. Il est de nouveau bien rentré contre Reims. Je suis très satisfait de sa montée en puissance."