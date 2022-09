Reims - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Reims - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul, un but partout.

Un match âpre aucours duquel les lensois n'ont pû profiter de leurs temps forts. Deiver Machado a été expulsé et le racing a dû jouer près de 25 minutes en infériorité numérique. Malgré l'ouverture du score rémoise par Balogun à la 72ème minute, Lens arrache encore un résultat, grâce à Openda dans les dernières minutes, et à ses entrants Onana, Cabot, et Boura.

SAMBA (7) : Trompé et de toute façon battu par les trois attaquants rémois présents sur l'ouverture du score. Il était néanmoins présent tout le reste du match pour permettre à son équipe de croire à un résultat. Mission accomplie avec ce point du nul, qu'il sauve encore devant Gravillon en fin de match.



MEDINA (7) : Match très dynamique pour l'argentin qui aura été le meilleur défenseur ce dimanche. A l'initiative aussi dans sa relance.



DANSO (5) : Il n'a pas entièrement géré Balogun, et n'a parfois pas été précis dans ses transmissions.



GRADIT (4) : Alors qu'il avait très bien défendu seul face à Balogun (13ème), il aurait pû provoquer un pénalty pour un geste du coude quelque minutes plus tard. Il laisse une seconde fois filtrer cette facette que l'on avait plus vu depuis longtemps, face à l'arbitre, où il écope (seulement) d'un carton jaune. Remplacé par Alexis CLAUDE-MAURICE.



FRANKOWSKI (4) : Il a essayé d'être disponible, mais il a été trop statique et avare de courses pour jouer un rôle dans cette partie. Maladroit dans ses choix, il a été remplacé par CABOT. Ce dernier a effectué une belle entrée, avec un très bon premier mouvement, qu'il a lui-même entâché en essayant de de sevoir attribue run pénalty, alors qu'il avait mieux à faire en jouant.



HAÏDARA (6) : Le latéral gauche s'est montré intéressant dans les mouvements offensifs, où il semble donc avoir progressé. Remplacé par MACHADO qui se fait expulser sur sa première action, annihilant une action de but en tant que dernier défenseur.

C'est Ismaël BOURA qui terminera le match au poste de piston gauche, lui aussi intéressant et vif dans sa rentrée, à l'image de Cabot.



POREBA (5) : Intéressant sur certains mouvements où il a su être un relai utile. Mais on aurait aimé le voir plus mobile entre les lignes ou dans le demi-espace. Quelque retours défensifs utiles. Remplacé par la recrue ONANA, qui délivre un centre en cloche amenant à l'égalisation.



ADBUL SAMED (7) : Il a beaucoup bloqué les relances adverses, parfois avec dureté, ce qui a permis à ses coéquipiers et notamment Sotoca de récupérer les second ballons.



PEREIRA DA COSTA (6) : Il ne lui a pas manqué grand-chose pour se montrer à nouveau décisif. Il frappe notamment le poteau (50ème). Sa technique a été précieuse pour passer le bloc rémois, de même que certains de ses retours défensifs.



SOTOCA (7) : On l'a retrouvé dans un rôle très vertical, où il a d'abord pesé au milieu de terrain à la récupération. Devant, il n'a pas eu l'efficacité de ces dernières semaines, mais à la réception du centre d'Onana, sa tête déviée vers le but trouve celle d'Openda.



OPENDA (7) : Il a eu du mal à se retourner, dos à la défense rémoise. Quand il s'est procuré des occasions, il n'a pas été en mesure de se mettre dans la meilleure position pour conclure. Ses efforts ont été récompensés quand, présent aux avant-postes, la tête de Sotoca lui revient pour l'égalisation.