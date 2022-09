La confÃ©rence de presse avant Reims

Après une fin de mercato riche en émotions, le RC Lens doit vite se reconcontrer sur la compétition, avec un déplacement à Reims dimanche. Franck Haise revient sur les deux dernières journées de transferts, et se projette sur le Stade de Reims.

Le groupe



S. Fofana, G. Kakuta (tendon d'Achilles), A. Louveau (mollet) indisponibles. Tout comme Saïd, absent 15 jours. Comme d'habitude, aucun risque n'est pris.

A. Buksa a repris partiellement l'entrainement collectif.

Mercato



F.H. : "Le départ de C. Wooh n'était pas voulu. Mais quand un club vient mettre une somme d'argent, assez folle, avec le contrat qui va avec, pour un joueur qui n'est pas titulaire... On ne pouvait pas vraiment bloquer le joueur. On sait ce que cela veut aussi dire, bloquer un joueur.

On ne voulait pas faire les choses dans la précipitation [NDR: Pour le remplacer]. On estime qu'on a des ressources en interne. Louveau, Boura, Fortès, Haïdara... Junior Onana peut parfois évoluer en défense centrale aussi. On ne veut pas être dans l'urgence. On aura aussi le joker médical. Et dans 10 matchs, un nouveau mercato s'ouvrira."



Perception du racing



F.H. : "C'est le jeu des médias. On est regardés, si on perds, on le sera moins. On perdra un match un jour. Ce qui nous fait avancer, c'est le jeu, quand on perdra, on continuera d'avancer même si on est moins regardés. L'ambition est surtout de proposer de bons matchs."



Envergure du club



F.H. : "Le club évole à tout les niveaux. On a des terrains hybrides, la formation aura bientôt une salle de musculation dédiée. Le staff s'est étoffé, dans l'administration aussi. C'est un parcours, mais on ne se fixe pas de limites. On essaie d'évoluer à tout les niveaux, pour péréniser le club en Ligue 1."



Buksa



F.H. : "Adam est un grand professionnel. Il a voulu voir quasiment tout nos matchs, même à l'extérieur. Il est venu à Monaco par ses propres moyens. Il voulait voir nos animations offensives et défensives. Il travaille en décalé, pour regarder nos séances. Lundi, je verrai avec le projet de jeu, de son point de vue individuel, comme je prévois de le faire avec Alexis et Junior."



Junior Onana et Alexis Claude-Maurice



F.H. : "Au milieu de terrain, on voulait Salis et Junior. On le suit depuis un moment. On avait prévu de recruter un seul milieu. Avec le départ de Berg, on a vu que Junior était encore sur le marché. Je suis très heureux de l'avoir.

Alexis a débuté en réserve avec moi à Lorient. Il a eu une année difficile [NDR: blessures]. Comme Ganago est parti, cela a libéré de la place sur la ligne offensive. Il sera plus créateur, en soutien.

Ils seront dans le groupe dimanche."