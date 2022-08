RC Lens - FC Lorient : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - FC Lorient qui s'est joué ce mercredi. Les lensois enregistrent une victoire 5-2, dans un match qui dépassé le contexte de la simple rencontre avec la prolongation de Seko Fofana jusqu'en 2025, après le coup de sifflet final. Ce dernier, blessé au mollet, laissait sa place sur le terrain à Lucasz Poreba, et son brassard de capitaine à Florian Sotoca. Mission amplement réussie pour ses partenaires, malgré l'adversité jusqu'à l'égalisation de la 50ème minute, mais qui ont montré beaucoup de talent et d'intensité sur les phases offensives.

SAMBA (5) : Il n'a pas été décisif hier soir, battu deux fois sur sa ligne par Moffi. Il n'a pas eu beaucoup d'autres situations pour se mettre en valeur. Parfois pressé à la limite sur ses renvois.



MEDINA (6) : Il a plutôt bien muselé, avec autorité, son côté gauche. Moins habile sur ses relances.



DANSO (5) : A son crédit, une phase offensive où il a réussi à partir plein axe. Il n'a pas réussi à bloquer Moffi.



GRADIT (5) : Impliqué sur l'égalisation lorientaise, il a aussi été averti. Pas vraiment son rendement habituel.



CABOT (7) : Titularisé à droite, il a été très remuant, tout en défendant très bien quand nécessaire. Remplacé par FRANKOWSKI, qui pourrait avoir du soucis à se faire pour sa place dans le onze de départ.



MACHADO (8) : Il continue de monter en puissance, et a semblé en mesure de faire la différence à chaque prise de balle. Technique et rapide, il a aussi délivré une passe décisive pour Sotoca. Présent aussi aux avant-postes quand les mouvements venaient de la droite, il aurait être lui-même buteur. Remplacé en toute fin de match par HAIDARA.



POREBA (6) : Il a eu du mal à trouver sa place, une mission difficile en tant que suppléant de Seko Fofana. Il aurait pû mettre son match dans le bon sens mais rate son plat du pied (15ème). Intéressant dans le jeu sans ballon. Il délivre la longue passe pour Openda pour sceller le match, terminant ainsi sa prestation sur une note positive. A revoir. Remplacé par WOOH.



ADBUL SAMED (8) : Il a pris le jeu à son compte au début du match, en l'absence de Fofana à ses côtés. Toujours plus offensif que le rôle qui lui est attribué, il inscrit un but important, celui du 3-2.



PEREIRA DA COSTA (8) : Mis sous pression dans le vestiaire avec Kakuta et Claude-Maurice, le jeune Pereira Da Costa a répondu sur le terrain avec plusieurs numéros dans les espaces limités de la surface lorientaise. A la clef, deux nouvelles passes décisives. Il faudra charbonner pour lui prendre sa place, surtout s'il gagne encore en régularité.



SAÏD (7.5) : Titularisé après plusieurs entrées remarquées, il donne un festival individuel, en relai avec P. Da Costa, pour le plus beau but la soirée (à disputer avec Florian Sotoca). A 2-0, sa sortie sur blessure constitue le gros point noir de la soirée. Remplacé par OPENDA (voir ci-bas).



SOTOCA (9) : Double buteur et passeur pour Abdul Samed, il a pris le brassard de capitaine de Fofana et aussi endossé sa tunique de leader. Il a décroché un cran plus bas, comme à son habitude, mais n'a pas pour autant été absent de la surface, comme le montre son premier but inscrit en renard au deuxième poteau. Son second but amène du panache et de l'élégance à sa prestation d'ensemble.



OPENDA (8) : Entré en fin de première période pour remplacer Saïd, blessé, il s'est rapidement mis en lumière. Il se voit refuser un premier but, sanctionné pour l'action de son partenaire. En fin de match, il clôture le score sur une longue ouverture de Poreba, où il fait parler puissance, vitesse et finition. Il a montré beaucoup de classe dans son efficacité.